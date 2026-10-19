Algérie: Nouveau projet de loi pour définir les règles d'aménagement et de construction en milieu forestier afin de prévenir les incendies

17 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, M. Mohamed Tarek Belaribi a présidé, samedi au siège du ministère, une réunion de coordination ayant regroupé les membres de la commission intersectorielle chargée d'élaborer le projet de loi définissant les règles d'aménagement et de construction en milieu forestier, afin de prévenir les risques d'incendies et de protéger les personnes et les biens, indique un communiqué du ministère.

Ce projet intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors de la réunion de travail tenue le 30 août 2026, à la suite des incendies ayant touché certaines wilayas de l'Est et du Centre durant le mois d'août dernier, a-t-on appris de même source.

A l'entame de la réunion, un exposé a été présenté sur les principales mesures et les axes proposés dans l'avant-projet de cette loi, qui vise à définir les règles et les normes techniques applicables aux constructions, ainsi que les règles d'aménagement dans les zones d'interface habitat-forêt.

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A l'issue de la réunion, le ministre a remercié les membres de la commission pour leurs contributions efficaces et enrichissantes pour l'élaboration de ce projet de loi dans les délais impartis, lequel vient renforcer le dispositif de prévention contre les risques d'incendies en vue d'atteindre les objectifs escomptés, ajoute le communiqué.

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