Tunisie: E-santé - 120 000 télédiagnostics réalisés et 30 hôpitaux connectés en un an

18 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'interconnexion de 30 hôpitaux au premier réseau numérique de santé en Tunisie a permis de réaliser plus de 120 000 lectures d'imagerie médicale à distance en un an. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, dans un entretien accordé à HOSPITALS Magazine lors du Conférence internationale sur la santé numérique.

Cette infrastructure offre désormais un soutien médical continu 24/7. En rapprochant l'expertise spécialisée des citoyens dans l'ensemble des régions, le dispositif réduit les déplacements des patients et accélère les prises en charge. Le ministère prévoit déjà d'étendre la télémédecine à de nouvelles disciplines stratégiques, notamment les téléconsultations, la prise en charge d'urgence des AVC, la mammographie, l'anatomopathologie et l'examen de la rétine.

Au-delà de la performance technique, cette transformation répond à un enjeu d'équité sociale et territoriale. L'adoption des technologies de santé permet d'optimiser l'usage des équipements et du personnel médical disponible pour pallier la pénurie de spécialistes dans les régions isolées. Selon le ministre, la numérisation vise avant tout à garantir un accès plus juste aux soins tout en plaçant la dignité du patient au coeur du système de santé.

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