Tunisie: Ligue des champions - 2e Tour préliminaire - Asswehly SC-EST (18h00) - C'est dans leurs cordes !

Les « Sang et Or » entament, ce soir à Misrata, leur nouvelle campagne africaine. Une entrée en lice que Pablo Franco et ses hommes doivent réussir en prenant option en prévision de la manche retour. Et ils ont les moyens de leurs ambitions.

En football, il faut savoir se montrer réaliste en faisant les bons calculs. Ce sera le cas pour les « Sang et Or », ce soir, où ils affronteront leur premier adversaire de leur nouvelle campagne africaine, Asswehly Sports Club, à partir de 18h00 sur la pelouse du stade de Misrata.

Le seul avantage dont dispose la formation libyenne est d'évoluer à domicile où elle bénéficiera du soutien indéfectible de son public. Cela dit, la capacité homologuée du Stade de Misrata est de 10.000 places.

C'est dire que même quand il affiche complet, l'ambiance du stade de Misrata n'a pas d'impact sur les Espérantistes, habitués de la Champions League. Cela dit, l'Espérance de Tunis, quatre fois championne d'Afrique, a l'atout expérience, Asswehly étant un novice de la C1 africaine à laquelle il participe pour la première fois de son histoire.

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Toutefois, il faut prendre l'explication de ce soir avec beaucoup de sérieux en faisant valoir son expérience. En se montrant réalistes et jouant avec intelligence, les « Sang et Or » sont en mesure de prendre une belle option en prévision de la manche retour à Radès. Et ils ont les moyens pour le faire.

Ribeiro dans le doute

Tous les joueurs sont fin prêts pour l'explication de ce soir, exception faite de Lucas Ribeiro. Ce dernier ne s'est pas bien senti tout au long de la semaine, ayant ressenti des douleurs aux adducteurs.

Renseignement pris : Lucas Ribeiro est du voyage avec le groupe à Misrata. Pablo Franco décidera s'il le fera jouer, soit comme titulaire ou en cours de jeu, ou le ménagera. Ceci dit, Youssef Belaïli et Imad Faraj sont fin prêts pour apporter leur soutien à Hazem Mastouri, le buteur de l'équipe.