Cote d'Ivoire: Sénégal-Côte d'Ivoire - Le Premier ministre à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié

Le Premier Ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, est arrivé le dimanche 18 octobre 2026 en Côte d'Ivoire, pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures.

Selon la Primature qui donne l'information, cette visite sera marquée par une séance de travail entre les deux Premiers ministres et leurs délégations respectives, ainsi que par des audiences de haut niveau.

À son arrivée à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, renseigne la même source, il a été accueilli par son homologue ivoirien, Robert Beugré Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire.

Le Chef du Gouvernement est accompagné des Ministres de l'Intérieur, du Commerce, de l'Agriculture, ainsi que du Ministre auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération.