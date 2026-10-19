Sénégal: Les JOJ 2026, un laboratoire pour de nouvelles disciplines olympiques

Dakar — Dakar 2026, va marquer un peu plus la diversification de l'offre sportive des Jeux olympiques, en intégrant plusieurs nouvelles disciplines et mettant l'accent sur la recherche de formats adaptés aux espaces urbains et côtiers.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), d'une manière générale, sont considérés comme un terrain d'expérimentation pour le Comité international olympique (CIO), qui s'appuie sur cette compétition pour promouvoir de nouvelles disciplines, tester des formats innovants et adapter le programme olympique aux évolutions des pratiques sportives des jeunes.

Prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026, l'édition de Dakar s'inscrit dans cette dynamique, avec un intérêt particulier pour les disciplines émergentes, les épreuves mixtes et les formats de compétition accessibles à un public plus large.

Plusieurs disciplines sportives présentes aux Jeux olympiques seniors ont été d'abord proposés aux JOJ avant de franchir l'étape de l'échelon olympique supérieur.

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Le basket 3x3, introduit aux JOJ de Singapour en 2010, a intégré le programme olympique à Tokyo en 2020, lors des Jeux disputés en 2021.

Le skateboard et le BMX freestyle, présentés à Buenos Aires en 2018, ont également fait leurs débuts olympiques à Tokyo, tandis que le breaking a été au programme des Jeux de Paris en 2024.

L'escalade sportive illustre aussi cette évolution. Après une première présentation dans le cadre du "Sports Lab" des JOJ de Nankin (Chine) en 2014, elle a figuré au programme de Buenos Aires en 2018, avant son entrée aux Jeux olympiques seniors à Tokyo.

il faut toutefois noter que le karaté, présent à Buenos Aires puis à Tokyo, n'a pas été retenu pour Paris 2024, pour dire que le passage par les JOJ ne garantit pas toujours une présence durable au programme olympique.

À Dakar, pour l'édition 2026 des JOJ, le laboratoire sportif prend une dimension particulière.

La place accordée à des disciplines comme le baseball5, le futsal, le beach handball, la lutte de plage et l'aviron de mer, disputé sous le format des "beach sprints", illustre la diversification de l'offre sportive et la recherche de formats adaptés aux espaces urbains et côtiers.

Le baseball5 se distingue par des règles simplifiées et un équipement limité, tandis que les sports de plage proposent des compétitions dans un environnement différent des enceintes traditionnelles.

Tous les disciplines présentes aux JO de Tokyo 2020 et de Paris 2024 sont au programme des JOJ de Dakar 2026.

Nouveautés : en lutte, en plus de la lutte libre, la lutte de plage sera aussi au programme.

En canoë-kayak, les courses se feront en mer sur la côte atlantique du Sénégal.

Pour la première fois, la natation du pentathlon moderne se fera en eau libre.

Le programme des JOJ permet également d'expérimenter des formats mixtes associant des athlètes féminins et masculins.

Cette orientation accompagne les efforts du mouvement olympique en faveur de la parité et d'une représentation plus équilibrée des sportifs.

Dakar 2026 prévoit 151 épreuves, dont 72 masculines, 72 féminines et sept mixtes.

Il faut cependant faire observer que l'intégration d'une discipline aux Jeux olympiques seniors n'est jamais automatique.

Le CIO, pour prendre sa décision, tient toujours compte de son développement international, de son attractivité, de sa représentation géographique et des contraintes liées à l'organisation des compétitions.

L'expérimentation dépasse le seul terrain sportif. Dakar 2026 offre également un cadre de réflexion sur la durabilité des infrastructures, la protection des jeunes athlètes contre les cyberviolences et la dimension éducative des Jeux.

La valorisation des équipements après la compétition, le développement des compétences locales et la sensibilisation des jeunes aux enjeux du sport figurent parmi les objectifs associés à l'événement.

Premier événement olympique organisé sur le continent africain, Dakar 2026 représente ainsi une nouvelle étape dans l'évolution des JOJ.