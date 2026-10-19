Sénégal: Kédougou - 48 machines d'orpaillage démantelées aux abords de la Falémé

19 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Une opération de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya visant des orpailleurs clandestins opérant aux abords de la Falémé a permis de mettre hors d'usage 48 machines d'orpaillage à Bantankho, dans la région de Kédougou (sud-est), a-t-on appris de source sécuritaire.

Les gendarmes ont également saisi sur les orpailleurs clandestins sept moto-tricycles, deux "Piki Paka", six motocyclettes, quatre groupes électrogènes, onze motopompes et six marteaux-piqueurs.

Selon la même source, aucune interpellation n'a été toutefois effectuée à l'issue de cette opération qui s'est déroulée de 10 h 30 à 19 heures.

Elle ajoute que cette opération traduit la détermination de la Brigade territoriale de Saraya à combattre l'exploitation illégale de l'or et à renforcer la surveillance des zones situées le long de la Falémé.

Cet engagement vise également à limiter les conséquences de ces activités sur l'environnement et à préserver les ressources naturelles.

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