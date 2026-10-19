Sénégal: Les jeunes de la banlieue dakaroise invités à se tourner vers l'entrepreneuriat

Guédiawaye — Le président de Guédiawaye Football Club, Mouhamed Rassoul Dieng, a invité les jeunes de la banlieue dakaroise à se tourner davantage vers l'entrepreneuriat, dimanche, en lançant les travaux d'un terrain de football synthétique à Doro Aw, un quartier de la commune d'arrondissement de Sam Notaire.

"Je lance un message aux jeunes, aux populations de la banlieue de Dakar, en leur disant de ne pas avoir peur d'entreprendre. Nous savons que nous avons dans la banlieue de Dakar des gens braves, très courageux et entreprenants", a-t-il déclaré lors de cette cérémonie au cours de laquelle des bourses scolaires ont été remises aux meilleurs élèves du quartier Doro Aw.

M. Dieng, entrepreneur et mécène, assure de son engagement à accompagner les populations de la banlieue dakaroise dont il dit partager les préoccupations.

"Mon combat, c'est d'accompagner toutes initiatives des populations de la banlieue de Dakar pour qu'elles se sentent fières partout où elles se retrouveront", a ajouté président de Guédiawaye Football Club.

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Il a dit son ambition de mettre en oeuvre un programme d'actions visant le développement des infrastructures sportives et incluant l'éducation.

Le futur terrain de football synthétique dont il a lancé les travaux, est un projet destiné à renforcer les infrastructures sportives de proximité et à favoriser la pratique du sport chez les jeunes du quartier.

"Ces actions visent aussi à valoriser l'excellence scolaire à travers la remise de bourses aux 10 meilleurs élèves de Doro Aw", en plus de comporter un soutien matériel et financier aux écoles coraniques, selon un communiqué.

Il signale l'organisation, dans le même cadre, d'une journée de consultations médicales gratuites, de dépistage et de distribution de médicaments au profit des populations locales.