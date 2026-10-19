Sénégal: Un collectif d'hôteliers plaide pour la réfection de la route Ziguinchor-Cap-Skirring

Cap-Skirring (Oussouye) — Un collectif regroupant des hôteliers opérant au Cap-Skirring, station balnéaire du sud du Sénégal, réclame la réfection de la route Ziguinchor-Cap et la programmation de vols réguliers, en vue de promouvoir davantage cette destination.

"Pour venir à Cap-Skirring, une distance de 70 km, vous pouvez faire plus de deux heures de temps, à cause de la route, qui est d'une très mauvaise qualité", a déclaré Doudou Tamba, président du Collectif des acteurs économiques et touristiques de la Casamance.

Intervenant lors d'une conférence de presse des membres de ce collectif, dimanche, il a fait observer que cette situation n'encourage pas le développement du tourisme et pousse parfois les visiteurs à rester à Ziguinchor.

Doudou Tamba et ses camarades ont aussi plaidé pour la programmation de vols réguliers des compagnies comme Air Sénégal, en faisant valoir que des vols annulés l'année dernière se sont traduits par des pertes de clients.

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Il considère que l'incertitude autour des vols, notamment les retards, les imprévus et les annulations, constitue "un frein majeur" à la promotion de cette destination.

"Cette année, la saison a bien commencé. La Casamance attire toujours autant de monde. Les gens qui viennent ont envie de rester, mais le secteur doit être soutenu par des infrastructures et des services fiables", a déclaré M. Tamba.

La saison touristique 2026-2027, lancée dimanche en Casamance, va durer plus de sept mois. Un premier vol de 175 passagers affrété par le Club Med a déjà atterri à l'aéroport international de Cap-Skirring, en provenance de la France.

Pour ce début de saison, le collectif des hôteliers opérant au Cap-Skirring va tenir une semaine culturelle, qui aura comme point d'orgue un grand concert animé par le chanteur Omar Père.

Avant cela, le lead vocal du Super Diamono sera en déplacement dans plusieurs villages de la Casamance pour des visites.