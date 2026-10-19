Sénégal: Ouro Sidy - 10 millions CFA mobilisés pour les fournitures scolaires

Ouro Sidy (Kanel) — La commune de Ouro Sidy, dans la région de Matam (nord), a dégagé cette année une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires destinées aux établissements de la localité, a-t-on appris de son maire.

"Cette année, nous avons mobilisé 10 millions de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires destinées aux établissements de notre commune", a déclaré Abdoulaye Sy, lors d'une cérémonie de remise de kits scolaires organisée ce week-end.

Selon le maire de Ouro Sidy, cet appui aux parents d'élèves figure au budget municipal depuis plus d'une dizaine d'années.

L'édile a également évoqué les efforts de la commune pour améliorer l'équipement des écoles en tables-bancs, avec la participation d'étudiants originaires de la localité.