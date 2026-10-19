Sénégal: Saison touristique 2026-2027 - Le pays vise 2 à 3 millions de visiteurs

Cap-Skirring — Le Sénégal ambitionne d'accueillir entre 2 et 3 millions de touristes durant la saison 2026-2027, a annoncé dimanche le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à l'occasion du lancement de la saison au Cap-Skirring, marqué par l'arrivée de 175 touristes français et belges.

"Notre objectif est clair. Nous voulons atteindre à terme entre 2 et 3 millions de touristes. Le Sénégal a montré aux yeux du monde que nous avons les capacités, les réceptifs qu'il nous faut", a dit Alpha Thiam à l'arrivée, à l'aéroport international de Cap-Skirring, de l'avion transportant des touristes pour le démarrage de la saison touristique.

La saison touristique 2026-2027, qui sera clôturée au mois de mai 2027, va durer sept mois, a ajouté le ministre, vantant les atouts de la région de Casamance, "une belle terre d'accueil". Le lancement de la saison au Cap-Skirring s'est tenu en présence du chanteur Oumar Pène.

Selon Alpha Thiam, les touristes qui viennent au du Sénégal en général, en Casamance en particulier veulent "profiter des belles plages et de la culture du terroir".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"On voit cet attrait sur les plages, dans l'accueil et dans la qualité des services, que j'ai pu moi-même constater aujourd'hui avec nos partenaires du Club Med. Nous avons vu l'engouement des équipes et leur implication dans la préparation de l'ouverture de la saison", s'est-t-il réjoui.

Le ministre en charge du tourisme a salué le travail remarquable de tous les acteurs, qui ne cessent de montrer aux touristes les potentialités dont regorgent le Sénégal.

De son côté, Cheikh Sarr, directeur exécutif Qualité, Sûreté et Sécurité à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a fait savoir que la société aéroportuaire s'est mobilisée et à engagé toutes ses équipes pour que cette saison soit une véritable réussite du point de vue des services aéroportuaires et dans tous les domaines.

Pour lui, l'engagement de l'AIBD, en tant que gestionnaire et acteur aéroportuaire est de "créer les conditions pour que le voyage se passe bien, pour les voyageurs, les touristes qui viennent au Sénégal, notamment en Casamance".