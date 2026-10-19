Sénégal: Kidira - Lancement d'un programme culturel et de dialogue pour renforcer les liens entre Dakar et Bamako

Kidira — L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bélé, Cheikh Seck a présidé, samedi à Kidira (Bakel, est), le lancement du programme Culture et dialogue dans les zones frontalières, dans le but d'apprendre à des jeunes du Sénégal et du Mali, les contes, récits et l'histoire qui unissent les deux pays.

À l'initiative de l'agence culturelle allemande "Goethe Institut", cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de la résilience dans les zones frontalières (RéZo). Il est financé par l'Union européenne (UE) et par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en oeuvre par le GIZ.

"Les initiateurs de ce projet ont bien fait de cibler la jeunesse du Mali et du Sénégal. C'est important de montrer qu'il y a un seul peuple et que le fleuve n'est qu'un trait d'union. Aujourd'hui le contexte voudrait qu'à travers les contes, les récits, l'histoire, la jeunesse puisse s'approprier les anciennes connaissances pour raffermir les liens entre les deux peuples", a soutenu l'autorité administrative.

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Des autorités territoriales du Sénégal et du Mali, le président du groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) "Ambidebi-Bakel-Sadiola", des acteurs culturels des deux pays ainsi que des présidents de conseils consultatifs des jeunes des communes d'intervention du programme RéZo, ont pris part à la rencontre.

Pour le chef du projet au niveau de Goethe Institut, Aboubacar Sadikh Ba, l'idée est d'avoir un espace de transmission entre anciens et jeunes des deux rives des cultures, contes et rites, dans le but d'émerger une mémoire commune du vivre-ensemble frontalier.

"On attend des jeunes qu'ils soient des passeurs de paroles, c'est-à-dire ceux qui sont ici, leur challenge est qu'une fois rentrés chez eux, de pouvoir identifier des activités culturelles et sportives qui respectent la cohésion sociale", a suggéré M. Ba.

"Toute activité qui a comme critère cohésion sociale, dialogue et coopération entre les peuples frontaliers comme des 72h, des nuits culturelles, de slam, tournoi sportif, tout ce qui est lié à la culture et dialogue et au bon voisinage entre les deux pays, nous serons prêts à les accompagner", a ajouté Aboubacar Sadikh Ba.

Sadio Cissokho, adjoint au maire de Sadiola (Mali), également président du GLCT, s'est réjoui de cette rencontre qui consiste à "conscientiser et à rappeler les jeunes des deux pays les liens familiaux, fraternels et historiques qui unissent le Sénégal et le Mali".

"Au sein des collectivités, le socle du développement et de la culture c'est la jeunesse, ce sont aussi les femmes. C'est aussi la continuité des activités qui sont planifiées au sein du GLCT. Sans la culture, il n'y a pas de développement ni de cohésion sociale. Les anciens ont parlé, on fait l'historique. Je crois que les jeunes ont pris note pour jouer leur rôle dans le rapprochement des deux pays", a estimé M. Cissokho.