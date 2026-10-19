Sénégal: Un média en ligne sénégalais lance un salon de l'orientation et de l'emploi, le 31 octobre, à Montpellier

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Elan Teranga, une plateforme médiatique et d'engagement dédiée aux enjeux du développement socio-économique du Sénégal annonce l'organisation de la première édition du Salon de l'orientation, de la réussite et du travail (SORT), qui se tiendra, le 31 octobre, à Montpellier, en France, a-t-on appris de ses inititaures.

Dans un communiqué transmis à l'APS, ils déclarent qu'à travers cet évènement, leur "ambition est de réunir jeunes, étudiants, professionnels, entrepreneurs et acteurs associatifs autour de l'orientation, l'emploi, l'entrepreneuriat et la réussite des jeunes".

Le SORT est un "rendez-vous dédié aux étudiants, jeunes diplômés et professionnels souhaitant construire leur avenir et développer des opportunités entre la France, le Sénégal et l'Afrique", souligne le texte.

Le programme de ce salon sera ponctué de conférences et de tables-rondes, d'ateliers pratiques et de rencontres de réseautage.

Selon les organisateurs, l'événement permettra aux participants d'opérer des choix académiques plus éclairés, de comprendre les attentes du marché du travail, de découvrir des opportunités concrètes, entre autres.

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