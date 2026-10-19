Sénégal: À Saint-Louis, les acteurs agricoles misent sur l'innovation technologique

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis, 17 oct (APS) - L'agriculture est en train de se moderniser grâce à l'utilisation de drones, l'Intelligence artificielle (IA) et autres innovations technologiques, a souligné Mohamed Seck, président du Hub agricole intégré du Nord, une structure du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage.

"Aujourd'hui, nous utilisons les drones pour les traitements et la cartographie, ainsi que pour la gestion des cultures, et la protection phytosanitaire connaît, elle aussi, des évolutions importantes", a-t-il déclaré, samedi, à Bango (Saint-Louis, nord) où se tient la deuxième édition de la Foire agricole du Nord.

"Nous allons également recourir à l'IA pour prévoir nos campagnes agricoles, gérer nos entreprises à l'aide d'agents intelligents, et mettre en place des systèmes plus rentables pour nos activités", a-t-il ajouté, notant le passage des méthodes d'irrigation simples à des systèmes améliorés, comme le goutte-à-goutte, le laser spray et l'aspersion.

M. Seck a en outre insisté sur les défis auxquels le secteur agricole, dans le domaine de la pêche, plaidant pour une meilleure valorisation de l'aquaculture.

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Evoquant le secteur de l'élevage, il a indiqué que le coût de l'aliment de bétail constitue un défi majeur pour les éleveurs, les invitant à se tourner vers les opportunités offertes par les cultures fourragères.

Il a dans le même temps exhorté à développement la recherche, soulignant l'importance de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

Le président du Hub agricole intégré du Nord a par ailleurs exprimé son souhait de voir les femmes actives dans la transformation agroalimentaire bénéficier d'un accompagnement leur permettant de développer leurs activités.

"Avec un petit appui, nous espérons que les femmes qui travaillent dans la transformation pourront, dans quelques années, évoluer vers une industrie véritablement professionnelle", a-t-il déclaré.

Abordant le thème de la solarisation ou utilisation de l'énergie solaire, particulièrement dans la vallée du fleuve Sénégal, M. Seck a plaidé pour un meilleur accès des agriculteurs aux fournisseurs d'équipements installés à Dakar.

Il a également appelé à une diminution des prix des matériels et autres intrants agricoles et à système de paiement échelonné, afin d'accélérer la transition vers une agriculture plus rentable.

La Foire agricole du Nord est organisée afin de permettre aux entreprises spécialisées dans la vente d'intrants agricoles, aux prestataires de services, aux startups, aux femmes actives dans la transformation des fruits et légumes, ainsi qu'aux acteurs de l'élevage, de l'aquaculture et de la transformation des produits halieutiques, de rencontrer les autres acteurs du marché.

Pendant deux jours, les participants ont pu ainsi échanger sur les opportunités offertes par les marchés sénégalais et étrangers.

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