Sénégal: FILDAK 2026 - Une affluence timide, mais un enthousiasme intact pour la lecture

Dakar — La 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) qui sera clôturée lundi n'a pas connu l'affluence espérée par les éditeurs, même si des visiteurs y ont fait le déplacement durant les cinq jours de cet événement qui ne s'était plus tenu depuis sept ans.

Ayant pour thème "Bibliothèque, transmission, souveraineté" et comme slogan "Dakar coeur palpitant du livre", la FILDAK a reçu l'Egypte comme pays invité d'honneur.

A travers les artères des stands érigés à l'occasion, des rires et cris incessants d'enfants qui égayent les espaces donnent une autre atmosphère à ce lieu.

N'eut été la présence de ces derniers, issus du primaire et du collège, la FILDAK aurait une ambiance bien trop solennelle, donnant l'impression d'une grande bibliothèque.

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Dès l'arrivée des enfants, un goûter partagé est organisé avec au menu jus, beignets, chips. Ils sont assis sur des tapis bien aménagés au sol par groupe avec l'aide de leurs accompagnateurs.

Il faut quand même beaucoup d'énergie à ces derniers pour faire le tour des stands d'exposition de la FILDAK avec les élèves.

Pendant que les enfants se gavent de friandises, les élèves du collège plus résistant á la faim sont en rang pour démarrer la visite des stands.

Les yeux rivés sur les étagères, ils essaient chacun de trouver des livres intéressants à explorer. Les exposants dans les stands présentent, avec beaucoup d'enthousiasme, leur catalogue de bouquins avec des explications pour tenter d'orienter les jeunes apprenants dans leurs choix.

Cette quiétude est tout d'un coup interrompue par une voix d'un stand turc appelant les enfants à venir prendre des livres gratuitement.

"Venez les enfants, des livres sont gratuitement partagés par-là", lance l'exposant turque. Les enfants, avec hâte, courent vers le stand en criant et créant un brouhaha que les accompagnateurs ne pouvaient pas réguler, malgré les nombreux appels à la retenue.

Les enfants ont reçu chacun un livre, il semble tous contents de cet ouvrage intitulé "L'éthique Islamique". Il reste à savoir s'ils vont l'ouvrir une fois à la maison.

Celui qui a eu l'idée de partager des livres gratuits se nomme Ibrahim originaire de Turquie. L'homme à la trentaine magnifie l'organisation de la FILDAK et se dit très confiant de la réussite de l'événement.

"C'est ma première visite à Dakar, nous faisons des manuels qui enseignent la religion de l'Islam et nous comptons participer à la foire à chaque fois qu'elle est organisée ici au Sénégal", dit-il.

Une pléthore de choix d'ouvrages

C'est une pléthore de choix que le visiteur peut avoir à la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar : des livres de contes, du matériel didactique, des romans, essais, recueils de nouvelles, entre autres.

Qui dit foire, dit marché. Les exposants de la FILDAK 2026 ne ménagent aucun effort pour rendre les espaces d'exposition très attractifs. Ici rien n'est fait au hasard, les livres sont disposés avec soin, dans un cadre propre et accueillant.

A côté des stands, il y a aussi des salons qui sont aménagés pour favoriser un cadre propice pour les échanges. Cette foire est une vitrine pour de nombreux talents jeunes prêts à éclore dans le milieu de la littérature, de l'avis de Famara Drame, un jeune exposant.

Etudiant en génie logiciel et administration réseaux, il révèle son identité. "Je suis le petit fils de l'écrivain Mamadou Samb" tout en haussant les épaules pour montrer son enthousiasme.

"A chaque fois que la foire est organisée, on est présent. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soucis pour cette édition à cause du changement de lieu, mais le plus important c'est qu'on a pu la mettre sur pied pour le grand bonheur des amoureux de la lecture", se réjouit-il.

Au niveau de son stand "Mintou Editions", maison d'édition sénégalaise, il y a une grande collection de livres de contes écrits par Mamadou Samb qu'il qualifie comme "un grand auteur" en rappelant qu'il a remporté le prix Ousmane Sembène du roman en 2017 avec son roman "Les écharpes des jumelles" et le Grand prix des lycéens avec son roman "Le regard de l'aveugle" en 2011 traduit en arabe en 2026.

"Nos livres sont adaptés à tout type d'âge, avec des tarifs allant de 3 000 francs CFA à 8 000 francs", dit-il en arborant plusieurs livres qu'il vient de trier.

Fatimata Diallo Ba est l'auteur du livre "Rouge silence", un roman qui a obtenu le Prix du Cénacle du roman en 2023 et qui parle des secrets de familles et des silences qui tuent la société.

"Mon roman raconte les silences qui tuent, notamment ceux de l'intérieur des familles, de la société. Quand on demande à une personne de se taire, alors qu'il a des choses à dire. Il parle des secrets de familles en quelques sorte", explique-t-elle.

Une soixantaine d'exposants venus de dix pays

Avec une soixantaine d'exposants, venus de dix pays, la FILDAK propose une multitude de livres pour les visiteurs qui s'aventurent sur les lieux.

Alioune Ndiaye un amoureux de la lecture, venu visiter les stands de la foire du livre de Dakar pour une première fois. Il s'est acheté quelques livres bien emballés dans un sachet blanc, désireux de découvrir davantage, il continue de se promèner entre les stands sans arrêt.

"Je travaille et actuellement je suis en train de suivre une formation, j'aime me documenter et c'est quelque chose que je veux léguer à mes enfants et donc j'essaie de leur trouver des livres pour leur donner goût à la lecture", confie-t-il.

Les éditeurs venant des pays étrangers ont aussi marqué leurs présences, à l'image de Sékou Fofana, éditeur malien et aussi président de l'association panafricaine des éditeurs francophones au sud du Sahara, à Madagascar, à l'Ile Maurice.

Assis confortablement sur un canapé, il fait savoir qu'il édite tout type de livres et ces derniers sont adaptés à toutes les catégories d'âge.

Jean Jacques Cobena travaille pour "Vallesse Edition", une maison d'édition basée en Côte d'Ivoire qui participe pour la première fois à ce rendez-vous international, avec une présentation de quelques ouvrages successivement rangés sur une table. Selon lui, la maison présente exclusivement des livres de littérature générale.

Cette 18e édition de la FILDAK, espace de retrouvaille entre les professionnels et amateurs des livres, ambitionne de participer à la restauration du livre dans une société qui s'éloigne de plus en plus de la lecture, de l'avis d'éditeurs interrogés.