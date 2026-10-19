Sénégal: La version arabe du roman 'Le regard de l'aveugle' de Mamadou Samb présentée à la 18e FILDAK

Dakar — La version arabe du roman "Le regard de l'aveugle" de l'écrivain sénégalais Mamadou Samb a été présentée, samedi, à la 18e Foire internationale du livre et du matériel didactique (FILDAK) au Centre international du commerce extérieur, a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Liban au Sénégal, Sami Haddad, du directeur du Livre et de la promotion de la lecture, Ibrahima Lo, de l'auteur Mamadou Samb et du traducteur libanais Cheikh Mohamad Asaad Kanso.

Le traducteur a expliqué que la collaboration avec l'auteur di livre remonte à 2025, après qu'il a lu et apprécié l'ouvrage qu'il s'est procuré dans une station de service sur la route de Mbour (ouest).

Le chef de la communauté libanaise au Sénégal, Cheikh Mohamad Asaad Kanso, établi au Sénégal depuis plusieurs années a déclaré avoir trouvé dans ce roman, le premier qu'il a traduit, des points communs entre Africains et arabes.

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"Le lien commun entre tout le monde, c'est la justice, la pauvreté, l'humanité, etc. Tous ces points sont des liens. Ce roman m'a vraiment touché et j'avais envie de faire la traduction pour envoyer cette image au monde arabe", a-t-il dit estimant que cela vise à établir un pont entre les deux pays, les deux mondes.

Le traducteur, qui est également le représentant de l'association des écrivains libanais au Sénégal, a indiqué vouloir jeter les bases d'une collaboration entre l'organisation qu'il dirige et son homologue sénégalais.

L'auteur du livre "Le regard de l'aveugle", a qualifié la traduction de son ouvrage en arabe comme une "prouesse extraordinaire", y voyant également "la rencontre entre deux peuples".

"C'est un homme déterminé, engagé, un grand intellectuel et imam. Il sait ce qu'il veut et sait comment faire pour y arriver", témoigne M. Samb, admiratif, parlant du traducteur, qui a effectué son travail en moins de trois mois.

Cette version arabe, a-t-il dit, a été édité au Liban par les Editions Albert et présentée il a quelques semaines au Salon international arabe du livre de Breyrouth ou le signataire de la traduction a procédé à la dédicace du livre.

"Le regard de l'aveugle" de Mamadou Samb, réédité en 2014, a remporté le Grand prix des lycéens en 2017. Ce roman est une satire sociale, dont le coeur du récit se déroule au marché Sandaga, un lieu emblématique pour l'auteur qui y a passé son enfance, met à nu les tares de nos sociétés.

Le livre raconte le parcours semé d'épreuves, de luttes, de défis, de résilience de la jeune Oulimata de Bamako à Dakar.