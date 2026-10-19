Sénégal: Me Patrick Kabou porté à la tête du Collectif africain pour la paix

Dakar, 18 oct (CAP) - L'avocat sénégalais Me Patrick Kabou a été porté samedi à la présidence du Collectif africain pour la paix (CAP) à l'issue de sa troisième Assemblée générale à Dakar, a constaté l'APS.

M. Kabou, par ailleurs enseignant-chercheur, dirige désormais cette organisation panafricaine, créée en 2019 à Toulouse en France. Elle réunit plusieurs universitaires et acteurs de la société civile autour de la prévention, la gestion et la transformation des crises en Afrique.

Dès son élection, le nouveau président a immédiatement appelé à la mobilisation générale pour inscrire le CAP comme un acteur majeur de la pacification du continent.

Le nouveau bureau "s'attellera immédiatement à déployer une feuille de route stratégique claire avec l'ambition de faire de l'organisation panafricaine un cadre de référence pour la gestion des conflits".

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"La priorité absolue de cette nouvelle équipe dirigeante sera d'obtenir le statut légal et la reconnaissance officielle du CAP au Sénégal dans les plus brefs délais. Par la suite, le collectif mettra en oeuvre un plan d'action triennal ambitieux axé sur la recherche, la formation et le plaidoyer en faveur de la paix", a déclaré Me Patrick Kabou.

"Afin d'assurer un maillage continental efficace, l'organisation prévoit de déployer des points focaux dans plusieurs pays africains et de renforcer ses mécanismes de médiation, a-t-il ajouté.

Le nouveau président du CAP pilotera le développement de "partenariats stratégiques" avec des organisations régionales et continentales majeures, notamment l'UEMOA, la CEDEAO, la CEMAC et l'Union africaine.

Cette assemblée générale a également permis au professeur Abdoulaye Niang de présenter le bilan de l'organisation.

Sur le plan académique, le CAP s'est particulièrement illustré par sa "contribution active à la création du Diplôme universitaire en médiation, dialogue social et règlement des conflits en Afrique". Ce programme d'excellence est porté en partenariat avec l'Université Toulouse Capitole, l'ICAGI et l'Université Kocc Barma de Saint-Louis.

En saluant le travail de ses partenaires historiques, la nouvelle équipe réaffirme la volonté du CAP de s'imposer comme "une force indépendante et crédible" de la société civile pour bâtir "une Afrique résiliente et pacifiée".

Mactar Sakho, secrétaire général de la Médiature de la République, représentant du Médiateur Demba Kandji, avait ouvert officiellement ces assises, saluant "la tenue de cette assemblée générale couronnée par le renouvellement de ses instances".