Sénégal: Sept millions FCFA mobilisés pour renforcer les structures de santé de la commune de Kahi

18 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kahi — Le maire de la commune de Kahi, dans la région de Kaffrine (centre), Aliou Diané, a remis une dotation en médicaments d'une valeur de sept millons de francs CFA au profit de neuf structures sanitaires publiques et privées de la commune éponyme, a constaté l'APS.

Cette enveloppe a été attribuée aux sept postes de santé publics de la commune de Kahi, à raison d'un million de francs CFA par établissement de santé, afin de renforcer leur approvisionnement en médicaments et de contribuer à une meilleure prise en charge des populations.

Dans le domaine de l'éducation, la municipalité a également procédé à une dotation en fournitures scolaires d'un montant de 15 millions de francs CFA au profit des établissements scolaires français, arabes et des daaras de la commune.

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