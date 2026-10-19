Sénégal: Octobre Rose - Un plaidoyer pour renforcer la prévention des cancers féminins

Dakar — Le directeur général du quotidien national Le Soleil, Lamine Niang, a plaidé dimanche pour une sensibilisation continue au dépistage précoce des cancers féminins, soulignant l'importance d'une mobilisation collective des structures publiques dans la prévention de ces maladies.

"Nous nous réjouissons énormément de voir cette solidarité et cet esprit d'équipe et de collaboration qui ont prévalu dans la tenue de cette randonnée pédestre", a-t-il déclaré lors de la deuxième édition de cette activité organisée dans le cadre d'Octobre Rose, en collaboration avec les amicales de l'ANAT, de la LNR-BTP et de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-PNA).

"Il est important aujourd'hui de rappeler aux femmes à quel point la prévention est essentielle", a insisté M. Niang, évoquant notamment l'autopalpation et la mammographie comme moyens de dépistage, dans un contexte où "la prise en charge coûte très cher et c'est très lourd pour les familles".

Il a également appelé à pérenniser ces initiatives, estimant que "la maladie n'attend pas un mois" et que "la sensibilisation doit être continue et pérenne".

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Fatou Gueye Ndiaye de l'Amicale du personnel de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire a, pour sa part, exprimé son espoir de voir les prochaines campagnes mieux planifiées afin de toucher davantage de femmes.

"Nous savons qu'effectivement, l'année prochaine, nous allons organiser cette sensibilisation de manière plus planifiée", a-t-elle indiqué, soulignant la nécessité de mieux coordonner les activités et de mobiliser les ressources nécessaires.

Mme Ndiaye a aussi insisté sur l'accompagnement des personnes déjà diagnostiquées, estimant qu'il ne suffit pas de les dépister sans prévoir de soutien.

"Ce n'est pas le lieu de dépister ces femmes-là et de les laisser à leur propre sort", a-t-elle souligné, plaidant pour des actions qui associent prévention, dépistage et prise en charge des malades.