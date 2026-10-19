Sénégal: Louga - Mise en place d'un cercle de jeunes pour renforcer la citoyenneté et l'employabilité

Louga, 18 oct (APS) - Xel AK Jëf porté par EDC Sénégal (Education Development Center), mis en oeuvre par XelCom Impact Tour avec le soutien de la fondation Mastercard a procédé, samedi, à l'installation du cercle de jeunes dénommé "Xel ak Jëf" dans la région de Louga (nord), dans le cadre de son projet de formation professionnelle et d'insertion, visant à renforcer l'employabilité des jeunes et leur participation au développement de leurs communautés.

Cette initiative entend offrir aux jeunes un cadre d'expression, de concertation et de proposition leur permettant de contribuer aux décisions et aux actions qui les concernent, a expliqué Ibrahima Sory Bangoura, coordonnateur d'EDC Sénégal dans la zone nord.

"Ce nouveau projet vise à donner la parole aux jeunes, dans une démarche participative où ils pourront exprimer leurs points de vue sur ce qui se fait pour eux, mais également avec eux", a-t-il indiqué.

"Le cercle +Xel ak Jëf+, dont l'installation et l'animation sont confiées au partenaire de mise en oeuvre Xelcom Impact Tour, ambitionne de fédérer les associations de jeunes et les bénéficiaires de projets intervenant dans les domaines de l'employabilité, de l'insertion professionnelle et du développement communautaire", a expliqué M. Bangoura.

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Le dispositif doit également contribuer au renforcement des compétences des jeunes en matière de prise de parole en public, de développement personnel et d'élaboration de projets répondant aux besoins de leurs territoires.

Les participants seront ainsi invités à formuler des propositions et à concevoir des initiatives susceptibles de favoriser leur insertion professionnelle, tout en contribuant au développement économique et social de la région.

"Ces cercles sont avant tout des cadres de renforcement de la citoyenneté, où les jeunes apprennent à s'informer, à écouter, à donner leur point de vue et à devenir des acteurs du développement de leur région", a souligné Ibrahima Sory Bangoura.

La rencontre de Louga s'est tenue en présence de représentants des autorités administratives et territoriales, d'associations de jeunes ainsi que de partenaires de développement, dont Plan International.

Pour intégrer le cercle, les candidats doivent être âgés entre 18 et 35 ans, résider dans la région de Louga et manifester un intérêt pour le développement local. L'appartenance à une association de jeunes ou la participation à un projet en cours figure également parmi les critères recherchés.