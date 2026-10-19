Sénégal: Diourbel - Un mouvement distribue des fournitures scolaires à plus de 600 élèves

Diourbel — Le Mouvement pour le développement et l'entraide (MDE) " And Défar Sunu Gox " a organisé, samedi, une cérémonie de remise de fournitures scolaires au profit de plus de 600 élèves du département de Diourbel (centre).

Cette initiative vise à soulager les parents, notamment ceux issus de familles modestes, et à permettre aux élèves d'effectuer leur rentrée scolaire dans de meilleures conditions, a expliqué le président du mouvement, Cheikh Kane Diop.

"Notre rôle, c'est d'accompagner ces élèves, de soutenir ces familles afin que nos nièces, nos frères et nos cadets puissent avoir une rentrée paisible", a-t-il déclaré.

Le coût de cette activité est provisoirement estimé à 4,7 millions de francs CFA, hors charges supplémentaires. Le président a précisé que l'initiative est entièrement financée sur fonds propres, grâce à la contribution des membres de l'association.

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Le MDE a également offert un ordinateur à l'école élémentaire de Pikine, tandis que d'autres établissements doivent bénéficier de matériel scolaire.

M. Diop a salué la contribution des enseignants et des encadreurs ayant participé aux cours de vacances gratuits organisés au lycée Cheikh Moustapha Mbacké.