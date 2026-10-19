Sénégal: FILDAK - A la rencontre de deux enfants, lecteurs assidus, qui rêvent d'être auteurs

Dakar — La 18e Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) bat son plein au Centre international du commerce extérieur de Dakar où des lecteurs de divers âges viennent découvrir les ouvrages présentés par les maisons d'éditions. Parmi eux figurent Mohamed et Khadidiatou Cissé qui rêvent déjà d'être auteurs.

Ces deux frère et soeur, âgés respectivement de 12 ans et 9 ans, déclarent leur flamme à la littérature. "On aime la littérature", disent-ils, presque en choeur.

Mohamed et Khadidiatou indiquent avoir déjà lu "L'Os de Mor Lam", roman de Birago Diop publié en 1977, "Une si longue lettre" (1979) de Mariama Ba et "Petit Sano", une bande dessinée parue en 2025 et éditée par les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NEAS) et dont l'auteur n'est personne d'autre que leur... père Samba Nar Cissé.

"J'aime le livre, c'est pourquoi je suis venue. J'ai lu +L'os de Mor Lam+, cela fait longtemps", dit Khadidiatou Cissé, assise à côté de son frère et attendant tranquillement leur papa occupé à dédicacer son livre.

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Quant à Mohamed, il dévoile le contenu du livre "Petit Sano" qui, selon lui, parle du "Massacre de Thiaroye" perpétré sur des soldats africains communément appelés les tirailleurs sénégalais qui, au retour de la guerre, réclamant leur pécule, ont été assassinés le 1er décembre 1944 à Thiaroye dans la banlieue de Dakar.

Aujourd'hui, leur rêve est d'être auteurs. "J'ai envi d'écrire", lance Mohamed. "Je veux suivre les pas de mon père", renchérit Khadidiatou qui ne cache pas son rêve de devenir écrivaine.