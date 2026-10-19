Congo-Kinshasa/Angola: Coupe de la CAF - Maniema Union s'impose largement à l'extérieur, Virunga perd à domicile

Les représentants congolais engagés au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF ont connu des résultats contrastés ce dimanche 18 octobre. Alors que l'AS Maniema Union a réalisé une brillante opération à l'extérieur, le DC Virunga s'est incliné à domicile face au Primeiro de Agosto d'Angola.

Virunga devra renverser la situation à Luanda

Au stade des Martyrs de Kinshasa, le DC Virunga a été battu par le Primeiro de Agosto sur le score de 2 buts à 1 lors du match aller.

Les Gomatraciens avaient pourtant bien entamé la rencontre en exerçant un pressing soutenu sur leurs adversaires. Malgré plusieurs occasions offensives, les attaquants de Virunga ont manqué de réalisme devant le but adverse. Les deux équipes ont ainsi rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

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Au retour des vestiaires, les Angolais ont rapidement pris l'avantage. Dago Tshibamba a ouvert le score à la 47e minute avant que Francisco Carlos ne double la mise à la 60e minute. Le DC Virunga a réduit l'écart grâce à Prinsse Elenga, auteur du but congolais à la 65e minute.

Malgré plusieurs tentatives en fin de rencontre, les Montagnards n'ont pas réussi à revenir au score. Battus 2-1 à domicile, ils seront contraints de réaliser un exploit lors du match retour prévu dans une semaine à Luanda pour espérer poursuivre leur parcours continental.

Maniema Union prend une sérieuse option sur la qualification

De son côté, l'AS Maniema Union a signé une performance de premier plan en s'imposant 4 buts à 1 sur la pelouse de Kabuscorp SC de Luanda (Angola).

Les joueurs de Kindu ont ouvert le score à la 32e minute par l'entremise de Kane Souleymane. Juste avant la pause, Benny Namboka a inscrit le deuxième but congolais à la 43e minute, permettant aux siens de regagner les vestiaires avec une avance confortable.

En seconde période, Israël Ekoto a définitivement fait basculer la rencontre en faveur des Congolais grâce à un doublé inscrit aux 63e et 70e minutes. Les locaux sont parvenus à sauver l'honneur sans toutefois remettre en cause la domination de Maniema Union. Score final: 4-1.

Grâce à ce succès convaincant à l'extérieur, les Kambelembele Boys prennent une sérieuse option sur la qualification avant le match retour prévu dans une semaine à Kinshasa.

Un bilan contrasté pour les clubs congolais

À l'issue de cette manche aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF, le bilan des clubs congolais apparaît contrasté. Tandis que Maniema Union se rapproche d'une qualification grâce à son large succès à l'extérieur, Virunga devra réussir une remontée en Angola pour conserver ses chances de poursuivre l'aventure continentale.

Tous les regards sont désormais tournés vers les matchs retours, qui seront décisifs pour l'avenir des représentants de la RDC dans les compétitions interclubs africaines.