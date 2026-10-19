Cote d'Ivoire: Équateur - Un prêtre tué par la chute d'une immense croix alors qu'il célébrait une messe en direct

18 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

En Équateur, un prêtre est décédé le samedi 17 octobre, après la chute d'une immense croix, alors qu'il célébrait une messe diffusée en direct.

Des paroissiens sous le choc. Alors qu'il célébrait une messe au sein de l'église Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Guayaquil (Équateur), diffusée en direct ce samedi 17 octobre, le prêtre Patricio Sánchez Molinari est décédé après la chute d'une immense croix en bois.

Sur les extraits diffusés sur les réseaux sociaux, on entend notamment les cris et les pleurs de quelques personnes présentes dans l'édifice religieux quelques instants après le drame.

Quelques heures plus tard, le cadinal-archevêque de Guayaquil, Luis Cabrera Herrea, a confirmé que le prêtre était décédé.

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