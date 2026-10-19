Madagascar: Itasy - Quatre cents mètres de câbles de la Jirama dérobés

Une nouvelle coupure d'électricité a touché le fokontany de Sapin Be, dans la commune d'Ambatofotsy Soamahamanina, district de Miarinarivo, dans l'Itasy, le 16 octobre 2026. Elle a été provoquée par le vol de 400 mètres de câbles électriques, commis par des individus encore non identifiés. Ces vols répétés d'équipements de la Jirama inquiètent les habitants, qui en subissent les conséquences. Tout le village a été plongé dans l'obscurité, perturbant les activités quotidiennes de la population.

Dès l'alerte, des techniciens de la Jirama et les forces de l'ordre se sont rendus sur place. Les équipes techniques ont accéléré le remplacement des câbles dérobés. Les réparations sont désormais achevées et l'alimentation électrique a été rétablie. Selon les explications fournies par la Jirama, cette intervention témoigne de sa volonté de répondre aux besoins de la population et d'assurer un service rapide malgré les actes de malveillance visant les biens publics.

L'intervention ne s'est toutefois pas limitée aux réparations. La Jirama et les forces de l'ordre ont fait venir d'Ivato un chien pisteur pour retrouver et interpeller l'auteur du vol. Celui-ci avait cependant déjà pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé lors de l'intervention.