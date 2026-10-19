Madagascar: Ampangabe-Ambohidratrimo - Braquage d'une quincaillerie et tentative de viol sur l'épouse du propriétaire

Un braquage nocturne particulièrement violent a visé le domicile du propriétaire d'une quincaillerie à Manjaka-Est, dans la commune d'Ampangabe, district d'Ambohidratrimo, dans la nuit du mardi 13 octobre 2026. Une dizaine d'individus masqués, munis de gourdins et d'objets tranchants, ont fait irruption dans la propriété après avoir escaladé le mur d'enceinte à l'aide de planches de bois destinées à la vente.

Une fois dans la cour, certains assaillants ont sectionné les cadenas des portes à l'aide de cisailles, tandis que d'autres se sont servis d'une échelle en bois pour accéder au balcon et détruire une caméra de surveillance. Entre-temps, le couple était parvenu à alerter des membres de sa famille par téléphone. Ces derniers ont aussitôt prévenu la maire d'Ampangabe, qui a donné l'alerte au poste avancé de gendarmerie local vers 23h45.

À l'intérieur de la maison, les malfaiteurs ont menacé et ligoté le propriétaire avant de le contraindre à leur remettre l'argent disponible. Pendant que certains fouillaient les différentes pièces à la recherche d'objets de valeur, d'autres auraient tenté de violer son épouse. Le commerçant a également été victime de violences physiques, recevant notamment des coups de pied qui lui ont blessé un oeil.

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La tentative de viol aurait échoué après que les malfaiteurs ont découvert, sur l'un des téléphones qu'ils venaient de dérober, un message envoyé par les proches du couple signalant l'approche des gendarmes. Les assaillants ont également aperçu les phares du véhicule des forces de l'ordre. Pris de court, ils ont alors abandonné leur projet et pris la fuite.

Le bilan du braquage fait état de 9 millions d'ariary dérobés, de deux téléphones portables, de deux bagues en or et d'une chaîne en argent. Les premières constatations ont permis de relever des traces de fuite en direction d'une forêt d'eucalyptus située à l'est du domicile, pour rejoindre la route vers Fenoarivo.