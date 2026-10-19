Madagascar: Série noire d'accidents - Huit morts en deux jours

Quatre accidents mortels ont endeuillé Antananarivo et ses environs entre vendredi et samedi. Un couple et son bébé à naître ont péri à Ankadindramamy, tandis que quatre membres d'une même famille ont trouvé la mort à Andranotapahana. Huit morts en deux jours. La série noire des accidents de la circulation s'est poursuivie durant le week-end dans la capitale et ses environs. Quatre drames ont été signalés à Andranotapahana, Ankadindramamy, Anosizato Andrefana et sur la digue de Fenoarivo.

Le premier accident s'est produit vendredi après-midi à Andranotapahana, sur la nouvelle route d'Ivato. Quatre membres d'une même famille ont péri dans un violent carambolage entre plusieurs véhicules.

Samedi matin, vers 5 heures, un autre drame a coûté la vie à un couple à Ankadindramamy. Le conducteur d'une Peugeot 306 est mort sur le coup après une collision avec un Kia Sorento. Sa compagne, enceinte, a été transportée à l'hôpital, où elle a succombé à ses blessures. Le bébé qu'elle portait n'a pas survécu.

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Selon les premières informations, le Kia Sorento, conduit par un homme de 31 ans venant d'Ampasampito, aurait percuté la Peugeot qui arrivait en sens inverse, en provenance de Mahazo. Le conducteur du 4x4 aurait roulé à vive allure. Une odeur d'alcool aurait également été constatée sur place. Pris en charge par les forces de l'ordre, il fait l'objet des vérifications nécessaires. La police chargée des accidents de la circulation a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Un autre accident mortel s'est produit samedi à Anosizato Andrefana. Un motocycliste a perdu la vie après une collision avec un camion. Le conducteur du poids lourd ne s'est pas enfui et a été retenu par les forces de l'ordre, avec son véhicule, pour les besoins de l'enquête.

Enfin, samedi soir, entre 20 heures et 21 heures, un homme âgé d'environ 30 à 35 ans a été retrouvé mort sur la digue de Fenoarivo, à la suite d'un accident. De corpulence plutôt forte et mesurant entre 1,67 m et 1,70 m, il serait décédé sur le coup. Son corps n'avait pas encore été déplacé au moment du constat.

Cette succession d'accidents mortels remet en évidence les risques sur les routes de la capitale et de ses environs. Les circonstances précises de ces drames restent à établir par les enquêtes en cours.