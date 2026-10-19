Madagascar: RN1 Bis - Madagascar Oil engage des travaux sur les points noirs entre Beravina et Tsimiroro

À l'approche de la saison des pluies, Madagascar Oil annonce une série d'aménagements sur plus de dix sites de la route nationale reliant Tsiroanomandidy à Maintirano (RN1 Bis). Une trentaine de travailleurs locaux sont mobilisés.

Programme HIMO

Les travaux de réhabilitation réalisés par la compagnie minière se situent notamment entre Beravina et Tsimiroro, où plusieurs tronçons deviennent très difficiles, voire impraticables en période de pluie. C'est justement sur ces points noirs que Madagascar Oil concentre ses efforts depuis août 2026. Dans cette perspective, Madagascar Oil apporte sa collaboration avec le Génie militaire, qui réalise déjà d'excellents travaux sur la RN1 Bis. Les travaux sont menés en concertation avec les villages et communes voisins.

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Environ 30 travailleurs locaux y participent dans le cadre du programme HIMO (haute intensité de main-d'oeuvre), qui procure des emplois temporaires dans la zone. Madagascar Oil, qui emprunte le corridor Tsimiroro-Tsiroanomandidy pour ses activités, présente ces travaux comme une contribution à l'entretien de l'axe, au bénéfice de l'ensemble des usagers. Le maire de la commune de Beravina, Rabearisaona Philibert, a remercié la société pour sa participation à ces « travaux complémentaires d'amélioration » de la RN1 Bis. Le chantier doit se poursuivre jusqu'en décembre, avant l'arrivée des pluies, puis reprendre en 2027.

Appui complémentaire

Pour Madagascar Oil, le principe n'est évidemment pas de se substituer à l'État pour des travaux d'infrastructures publiques. Il s'agit plutôt d'un appui complémentaire aux travaux de l'État. « Notre objectif est que la contribution de Madagascar Oil à l'amélioration de cette route soit pleinement réalisée, afin qu'elle soit sûre et que les populations de toute la zone puissent circuler facilement », affirme Yanto Sanipar, CEO de Madagascar Oil.

« Nous utilisons nos propres engins lourds pour compléter les travaux de la RN1 Bis menés par les autorités compétentes », explique le CEO, qui assure que la compagnie reste en concertation permanente avec ces dernières pour coordonner les chantiers et garantir un résultat de qualité. Ces travaux ont évidemment des retombées sur les habitants. À terme, les déplacements entre Tsimiroro, Beravina et les villages environnants deviendront plus faciles et plus sûrs, avec des temps de trajet réduits en saison des pluies. Dès à présent, le chantier crée des emplois : selon l'approche HIMO (haute intensité de main-d'oeuvre), des riverains sont embauchés, notamment sur les tronçons Beravina-Ankalalo et Folakara-Ankisatra.