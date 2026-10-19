Madagascar: Excellence opérationnelle - L'investissement en capital humain est incontournable

19 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

Toute entreprise et institution, quelle que soit sa taille, peut s'engager dans l'excellence opérationnelle afin de pouvoir évoluer dans un environnement plus exigeant. Il ne s'agit ni d'une collection d'outils ni d'une démarche réservée aux industriels ou aux grandes entreprises. L'excellence opérationnelle aligne la stratégie, les processus et les équipes autour d'un objectif commun. Elle crée davantage de valeur et améliore durablement la performance.

L'enjeu n'est pas d'imposer cette méthode, mais de construire progressivement une culture de l'amélioration continue, en veillant à l'appropriation de tous les collaborateurs. « Pour ce faire, l'investissement en capital humain est incontournable », a expliqué Alp Bora, vice-président Opérations d'ACPE, lors de la 2e édition du séminaire Lean management organisée la semaine dernière au Radisson Blu.

Compétitif

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Pour le président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana Rasamimanana, ce process permet d'éviter les gaspillages et de réduire le coût de revient d'une entreprise, lui permettant d'être plus compétitive. « Participer à un séminaire ou à une formation ne doit pas ainsi constituer une charge, mais plutôt un investissement en capital humain », a-t-il ajouté. Il est à noter que ce séminaire Lean management s'inscrit dans la mission d'ACPE en tant que référence en matière d'accompagnement et d'expertise en excellence opérationnelle. «

On accompagne les entreprises dans l'amélioration de leurs systèmes, de leurs processus et de leurs comportements, tout en impliquant les équipes », a fait savoir Harilanto Rasolofoniaina, directeur des opérations d'ACPE. Ce cabinet a également signé une convention de partenariat avec l'Association malgache des directeurs et responsables des Ressources humaines d'entreprise afin de promouvoir l'excellence opérationnelle. « Il faut mettre en place un leadership visant à traduire la vision et la stratégie d'une entreprise en actions concrètes. Une culture d'amélioration continue doit également être instaurée en abandonnant la culture du blâme », a exprimé Ratovoson Michaël.

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