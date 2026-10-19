Congo-Kinshasa: L'ONG Afrika Amani dénonce des extorsions visant les agriculteurs à Oïcha

L'organisation de défense des droits humains Afrika Amani a dénoncé, samedi 17 octobre, des extorsions répétées visant les cultivateurs sur les axes routiers Oïcha-Maleki et Oïcha-Mamove, dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu.

Selon l'ONG, des hommes en uniforme exigent illégalement de l'argent aux agriculteurs pour le transport de leurs produits champêtres. Le commandement militaire local affirme prendre ces dénonciations au sérieux et annonce l'ouverture d'enquêtes.

L'organisation précise que ces abus surviennent principalement en fin de journée, lorsque les services officiels quittent les points de contrôle. Des militaires stationnés aux barrières somment alors les agriculteurs et les conducteurs de véhicules de transport de marchandises (notamment de type Canter) de payer des taxes forfaitaires sans délivrance de quittance.

Darius Syayira, coordonnateur de l'ONG Afrika Amani, alerte sur les conséquences socio-économiques et sécuritaires de ces pratiques. Selon lui, ces agissements découragent les agriculteurs, accentuent la précarité alimentaire et risquent de compromettre les relations civilo-militaires prônées à Oïcha et dans ses environs.

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« Force est de constater qu'aux heures vespérales, après le départ des services habilités, des militaires tracassent les cultivateurs en leur exigeant le paiement de 2 000 FC ou plus pour chaque bagage de produits champêtres, sans délivrer de quittance. », déplore l'acteur.

Face à cette situation, il demande l'implication des autorités urbaines et du commandement militaire, tout en appelant les citoyens à refuser le paiement de ces perception illégales.

Le commandement militaire annonce des enquêtes

Interrogées sur ces faits, des sources militaires basées dans la zone ont confirmé ces allégations. Elles précisent que des enquêtes disciplinaires et judiciaires sont déjà ouvertes pour identifier, arrêter et sanctionner les éléments indisciplinés qui se livrent à ces pratiques de tracasserie sur les axes de desserte agricole