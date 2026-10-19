Madagascar: Distinction honorifique - Faranah Goulamaly faite Chevalier de l'Ordre National

19 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Faranah Goulamaly, entrepreneure et fondatrice de Feel Good Group, a reçu vendredi 16 octobre 2026 la distinction de Chevalier de l'Ordre National Malagasy, lors d'une cérémonie organisée au Domaine Feel Good, au bord du lac d'Ambatolampy Tsimahafotsy. La distinction vient saluer un parcours entrepreneurial construit à Madagascar et à l'international, ainsi qu'un engagement en faveur de la création d'opportunités économiques et du développement des femmes.

L'ancien gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, Henri Rabarijohn, a ensuite prononcé l'éloge de Faranah Goulamaly, revenant sur son parcours personnel et professionnel, ses années d'entrepreneuriat, ses succès, ses épreuves et le développement de ses activités à Madagascar. Dans un discours très personnel, Faranah Goulamaly a choisi de parler autant des réussites que des échecs, des erreurs, des rencontres et des personnes qui ont accompagné son parcours.

« Cette distinction m'oblige à reconnaître le chemin », a-t-elle déclaré, rappelant être partie d'une « page blanche », sans reprendre d'entreprise familiale, et avoir connu au cours de sa carrière aussi bien la réussite que des périodes où « tout semblait vraiment perdu ». Aujourd'hui, les Ateliers Feel Good peuvent mobiliser jusqu'à 1 500 artisans, en grande majorité des femmes, et développent et produisent à Madagascar pour l'industrie internationale du luxe. Faranah Goulamaly a également rendu hommage à Clara, première femme officiellement employée par Feel Good, onze ans auparavant, et présente dans l'assistance.

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