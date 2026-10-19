Madagascar: Education et climat - Rideau sur l'Initiative pour des Systèmes Éducatifs Intégrant le Climat

L'éducation et le climat étaient au centre de l'Initiative pour des Systèmes Éducatifs Intégrant le Climat (CSESI), projet mis en oeuvre par l'ONG Save the Children et qui vient d'arriver à son terme. Ce projet avait pour principal objectif d'accompagner Madagascar dans l'intégration de l'adaptation au changement climatique et de la durabilité environnementale dans les politiques, stratégies et mécanismes de planification du secteur de l'éducation.

La multisectorialité n'a pas été un vain mot dans ce projet, qui a accordé une place importante au renforcement de la coordination entre les acteurs de l'éducation, de l'environnement et de la gestion des risques. Sa mise en oeuvre a permis de consolider les fondations d'un système éducatif plus résilient face aux impacts croissants du changement climatique dans le pays.

« Madagascar est particulièrement exposé aux cyclones, inondations, sécheresses et autres événements climatiques extrêmes qui affectent directement l'accès à l'éducation, les infrastructures scolaires et la continuité des apprentissages. L'initiative CSESI a contribué à faire reconnaître davantage le rôle stratégique de l'éducation dans les efforts nationaux d'adaptation au changement climatique », a souligné Tatiana Dasy, Représentante pays de Save the Children à Madagascar, lors de la cérémonie de clôture du projet, le 16 octobre 2026.

Résultats

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Durant sa mise en oeuvre, le projet a permis de générer des analyses, outils, cadres de référence et mécanismes de coordination essentiels pour renforcer la résilience du système éducatif malgache. En font partie l'analyse nationale des risques climatiques sur le secteur de l'éducation, le renforcement des capacités des experts du ministère de l'Éducation nationale (MEN) et de celui de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) sur les concepts clés du changement climatique et de la finance climatique, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route pour une meilleure intégration du secteur de l'éducation dans les mécanismes nationaux de financement climatique.

Et comme une feuille de route peut en cacher une autre, la production d'une feuille de route, cette fois pour améliorer l'intégration et l'utilisation des données climatiques dans les processus de planification éducative, a pu être réalisée. Citons également la mise à jour des outils de préparation et d'action anticipatoire pour l'Éducation en situation d'urgence (ESU) afin de mieux protéger les écoles et d'assurer la continuité des apprentissages lors des crises climatiques, ainsi que la réalisation d'un diagnostic approfondi des programmes scolaires afin d'identifier les opportunités d'intégration de l'éducation au changement climatique, du développement durable et de la réduction des risques de catastrophes dans les curricula et la formation des enseignants.

Nouvelle étape

La clôture du projet marque non pas la fin d'un processus, mais le début d'une nouvelle étape, souligne l'ONG Save the Children. Les acquis du CSESI serviront de base à l'intégration durable des enjeux climatiques dans les politiques éducatives nationales, notamment à travers la future Stratégie nationale d'ESU et d'adaptation au changement climatique. Notons que l'Initiative CSESI a bénéficié du soutien du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) et a été mise en oeuvre en collaboration avec l'UNESCO, le MEN, le MEDD et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).