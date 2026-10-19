Quelques semaines après leur duel mémorable en finale du championnat de Madagascar du 6 août, le COSFA et l'USCAR croiseront de nouveau le fer. Les deux cadors du rugby malgache ont validé leur qualification pour la finale de la Coupe de Madagascar au terme de deux demi-finales aux scénarios radicalement opposés.

Le rugby malgache aura droit à une nouvelle affiche de prestige. Le COSFA et l'USCAR se retrouveront en finale de la Coupe de Madagascar après avoir franchi avec succès l'étape des demi-finales disputées, hier, au stade Makis d'Andohatapenaka. Le premier billet est revenu au COSFA, auteur d'une démonstration de puissance face au TFA d'Anatihazo. Les militaires ont surclassé leurs adversaires sur le score sans appel de 91 à 29. Déjà solides en première période avec une avance de 32 à 10, ils ont ensuite déroulé leur rugby avec une efficacité redoutable.

Multipliant les essais et dominant tous les secteurs du jeu, les protégés de l'armée ont rapidement creusé un écart irrattrapable. Le TFA est parvenu à réduire quelque peu la marge en fin de rencontre, sans toutefois inquiéter un instant les champions en titre. À l'opposé, la seconde demi-finale a tenu toutes ses promesses. L'USCAR et le TFMA Ankasina se sont livré un combat intense, indécis jusqu'aux dernières secondes.

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Après avoir viré en tête à la pause sur le score de 27 à 14, les joueurs de la Commune urbaine d'Antananarivo ont vu leur avance fondre dès la reprise. Handicapée par trois cartons jaunes, l'USCAR s'est retrouvée en infériorité numérique, une situation dont le TFMA a parfaitement profité pour renverser la tendance.

La fin de match s'est transformée en véritable bras de fer. Alors que le TFMA menait encore 44 à 42 à une minute du coup de sifflet final, Tianarivo a délivré les siens grâce à un drop salvateur. Victoire 45 à 44 et qualification au bout du suspense pour l'USCAR. Cette finale revêtira une saveur particulière. Elle rappellera celle du championnat de Madagascar du 6 août dernier, remportée sur le fil par le COSFA (26-25). Les militaires tenteront d'ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès, tandis que l'USCAR aura à coeur de prendre sa revanche et de décrocher, cette fois, le trophée. Une confrontation qui s'annonce déjà explosive.