Madagascar: FMF - Le collège électoral élargi à 41 votants

19 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le paysage électoral du football malgache est appelé à changer. L'adoption du nouveau statut et du nouveau code électoral de la FMF introduit un collège électoral élargi à 41 votants et instaure le vote par liste dès la prochaine élection fédérale.

Réunis ce samedi à Carion dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire organisée en marge de l'inauguration du Centre technique national, les membres de la Fédération malagasy de football (FMF) ont adopté le nouveau statut ainsi que le nouveau code électoral de l'instance. Une réforme importante qui modifie en profondeur les modalités de l'élection présidentielle fédérale. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars dernier, tenue à l'hôtel Le Rêve, l'adoption de ces textes avait été reportée faute de consensus.

Cette fois, le projet a obtenu l'adhésion de 16 ligues régionales sur les 21 présentes. La Ligue d'Antsinanana était absente lors du vote. La principale innovation réside dans l'élargissement du collège électoral. Alors que les ligues régionales constituaient jusqu'ici l'essentiel du corps électoral, plusieurs acteurs du football national participeront désormais à l'élection du président de la FMF. Le collège électoral comptera ainsi 41 votants.

Aux 24 ligues régionales s'ajouteront des représentants des clubs de la Pureplay Football League et de la Première Division, ainsi que ceux de l'Association des arbitres, de l'Association des entraîneurs, de l'Association du football féminin, de l'Association de futsal, de l'Association de beach-soccer, de l'Association des clubs de supporters de l'équipe nationale, de l'Association des anciens joueurs, de l'Association des journalistes et de l'Association des académies et écoles de football.

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Autre changement majeur, l'élection du président de la FMF se fera désormais par vote de liste, un système destiné à renforcer la représentativité des différentes composantes du football malgache dans les instances dirigeantes. Selon les textes adoptés à Carion, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur dès la prochaine élection fédérale. Avec cette réforme, la FMF entend moderniser sa gouvernance et ouvrir davantage son processus électoral à l'ensemble des acteurs qui contribuent au développement du football national.

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