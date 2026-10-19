Madagascar: FIFA Forward - 2,7 millions USD pour métamorphoser le CTN de Carion

Le Centre Technique National de Carion (CTNC) a officiellement inauguré sa nouvelle infrastructure samedi, lors d'une cérémonie marquée par la présence de plusieurs hauts responsables de la FIFA, de dirigeants de la Fédération malagasy de football (FMF) et de nombreuses personnalités. Prévu à l'événement, le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, n'a finalement pas effectué le déplacement et a été représenté par les hauts conseillers de la Refondation.

Parmi les invités figuraient notamment Gelson Fernandes, Deputy Chief Member Associations Officer et directeur régional de la FIFA pour l'Afrique et les Caraïbes, Karishma Inayat, coordinatrice du projet FIFA Arena, Fatou Binetou Ba Ndiaye, coordinatrice régionale Afrique, Reda Ghezal, consultant FIFA, ainsi que Sanda Rasoamahenina, MA Development Manager pour l'Afrique australe. Le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, a conduit la délégation malgache. Dans son allocution, il a souligné le rôle stratégique du Centre Technique National de Carion dans la formation des jeunes talents et la construction d'équipes nationales performantes.

Il a également évoqué le projet d'extension des tribunes afin de permettre au site d'accueillir des compétitions internationales. Le patron du football malgache a, par ailleurs, souhaité une plus grande implication de l'État dans la prise en charge des Barea A, afin que la FMF puisse concentrer davantage ses ressources sur sa mission première : le développement du football à la base, la formation et l'accompagnement des jeunes générations. Il a enfin lancé un appel à l'unité de tous les acteurs du football malgache pour soutenir la relève nationale.

Situé à une trentaine de kilomètres d'Antananarivo, dans le district de Manjakandriana, le CTNC a bénéficié d'une profonde rénovation grâce au programme FIFA Forward. L'investissement global de 2,7 millions de dollars a permis la réhabilitation du dortoir, du bâtiment administratif, du réfectoire et de l'auditorium, ainsi que la construction d'une tribune couverte de 600 places et la modernisation complète du terrain synthétique.

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Dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie, le président de la FIFA, Gianni Infantino, également absent, a salué « un lieu d'accueil pour les équipes nationales, les jeunes talents, le football féminin et les entraîneurs ». Il a rappelé que ce terrain est désormais le premier de Madagascar à bénéficier de la certification FIFA Quality Pro.

Mini Pitch

Après l'inauguration du Centre Technique National de Carion la veille, la FIFA et la FMF ont procédé, hier, à l'inauguration officielle de la FIFA Arena de l'EPP Ambohibary, à Ampangabe, dans le district d'Ambohidratrimo. Cette infrastructure fait partie des deux premiers mini-terrains réalisés à Madagascar dans le cadre du programme mondial FIFA Arena, aux côtés de celui de Mahazoarivo, à Antsirabe. Le vice-président de la FMF et député d'Ambohidratrimo, Johnny Rakotoarisoa, a expliqué que l'infrastructure devait initialement être construite à Ambohitrimanjaka.

Toutefois, le site n'avait pas rempli les critères techniques requis par la FIFA. Le choix s'est alors porté sur Ampangabe, une décision motivée par la volonté d'assurer une répartition plus équilibrée des infrastructures sportives dans le district. Selon lui, plusieurs terrains synthétiques existent déjà dans les secteurs de Mahitsy, Avaratr'Ikopa et Ambohidratrimo, rendant pertinente l'implantation de cette FIFA Arena dans la partie sud de l'Ikopa.

Afin de garantir la pérennité du projet, la gestion du mini-pitch sera assurée conjointement par la FMF, la commune et la direction de l'EPP. Soucieux d'améliorer davantage les conditions d'utilisation du terrain, Johnny Rakotoarisoa a également annoncé la mise à disposition prochaine de six projecteurs destinés à renforcer l'éclairage du site.