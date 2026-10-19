Madagascar: Sport auto / XXL Last Race by Carrefour - L'ultime bataille du championnat en novembre

L'Auto et Cross Car de Tana (ACCT) donne rendez-vous aux passionnés de sport mécanique les 7 et 8 novembre prochains, au terrain Ampilanonana Ambohimanga Rova, pour la 23e édition de son traditionnel Last Race, rebaptisé cette année « XXL Last Race by Carrefour ». L'annonce officielle a été faite hier lors d'une conférence de presse tenue au siège de Star, à Andraharo. Comme chaque fin de saison, cette compétition constituera la dernière manche du Championnat de Madagascar des Slaloms 2026.

Un rendez-vous particulièrement attendu, puisque les meilleurs spécialistes de la discipline s'y retrouveront pour tenter de décrocher les derniers points décisifs dans la course au titre national. Jusqu'à une cinquantaine de concurrents sont attendus dans les catégories Auto, 4x4, Cross Car et SSV. Outre les manches de compétition, le programme prévoit des séances d'essais, des animations assurées par des DJ, une démonstration de véhicules radiocommandés ainsi que la cérémonie de remise des trophées.

Partenaire historique de l'événement depuis sa création, Star Madagascar renouvelle son engagement à travers sa marque XXL. Ce soutien confirme la solidité d'une collaboration qui accompagne, depuis plus de vingt ans, le développement du slalom malgache. Au-delà de l'enjeu sportif, les organisateurs souhaitent faire de cette édition un véritable événement populaire et familial. Food court, espaces de loisirs, zones d'animation et aménagements dédiés au confort du public viendront compléter le spectacle, promettant un week-end placé sous le signe de la vitesse, de l'adrénaline et de la convivialité.