Afrique: Airbus prévoit une multiplication par six du trafic aérien de passagers en Éthiopie au cours des 20 prochaines années

Addis Ababa — Airbus prévoit une multiplication par six du trafic aérien de passagers en Éthiopie au cours des 20 prochaines années, estimant qu'Ethiopian Airlines est bien placée pour faire d'Addis-Abeba l'une des principales plaques tournantes aériennes d'Afrique.

La société a cité l'extension du réseau d'Ethiopian Airlines, la demande croissante et les projets d'infrastructures aéroportuaires comme facteurs clés permettant à Addis-Abeba de devenir une plaque tournante aérienne de premier plan en Afrique.

Antonio Da Costa, vice-président d'Airbus chargé de l'analyse et des prévisions de marché, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie disposait d'un fort potentiel de croissance, et qu'Ethiopian Airlines était bien placée pour tirer parti de l'augmentation du nombre de passagers et du développement des liaisons régionales et internationales.

« Nous sommes évidemment extrêmement fiers d'être partenaires d'Ethiopian Airlines », a déclaré M. Da Costa. « Ethiopian Airlines est notre premier client A350 en Afrique et s'est révélé un excellent client de ce modèle au cours des dix dernières années. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Da Costa a ajouté que le réseau bien établi de la compagnie aérienne, les capacités de sa flotte et sa stratégie de hubs lui permettraient de faire face à l'augmentation prévue du trafic passagers.

« Nous constatons manifestement un potentiel de croissance très important en Éthiopie, avec un nombre de passagers qui devrait être multiplié par plus de six au cours des 20 prochaines années », a-t-il déclaré. « Nous pensons donc qu'Ethiopian Airlines est bien placée pour répondre à cette croissance et en tirer parti. »

Airbus prévoit également que le trafic aérien africain triplera au cours de la même période, offrant ainsi aux compagnies aériennes et aux aéroports l'occasion d'accroître leurs capacités et de renforcer les liaisons à travers le continent et au-delà.

M. Da Costa a déclaré que le rôle d'Addis-Abeba dans l'aviation africaine allait prendre de plus en plus d'importance à mesure que l'Éthiopie développerait ses infrastructures aéroportuaires prévues, notamment le projet de nouvel aéroport à Bishoftu.

L'Éthiopie a qualifié le projet d'aéroport de Bishoftu de plus grand chantier d'infrastructure aéronautique de l'histoire de l'Afrique. Une fois achevé et pleinement opérationnel, l'aéroport devrait accueillir jusqu'à 110 millions de passagers par an et servir de base d'exploitation principale à Ethiopian Airlines.

« Nous nous attendons à ce qu'Addis-Abeba, grâce à ce nouvel aéroport, devienne de plus en plus une plaque tournante centrale pour le trafic aérien en Afrique », a déclaré M. Da Costa. « Nous prévoyons que la croissance du trafic transafricain sur le réseau d'Ethiopian sera multipliée par environ six au cours des 20 prochaines années. »

Ethiopian Airlines est devenue en 2016 la première compagnie africaine à exploiter l'Airbus A350, puis le premier client africain du modèle plus grand, l'A350-1000, renforçant ainsi sa position sur le marché africain du transport aérien long-courrier.

M. Da Costa a qualifié Ethiopian Airlines de compagnie aérienne africaine historique et a réaffirmé l'engagement d'Airbus à soutenir son expansion grâce à des appareils modernes et économes en carburant, adaptés à ses besoins opérationnels croissants.

« Comme nous souhaitons poursuivre notre croissance avec de nouveaux appareils, des appareils de meilleure qualité, nous sommes toujours à l'écoute des besoins d'Ethiopian Airlines », a-t-il déclaré. « Nous ferons tout notre possible pour nous assurer de pouvoir fournir les meilleurs appareils afin de répondre aux besoins croissants de la compagnie aérienne. »

Il a souligné que les passagers en correspondance représentaient près des deux tiers du trafic d'Ethiopian Airlines, mettant ainsi en avant l'importance d'Addis-Abeba en tant que plaque tournante reliant des destinations à travers l'Afrique à l'Europe, à l'Asie, aux Amériques et à d'autres marchés internationaux.

« Nous sommes ravis de disposer d'appareils tels que l'A350, capables de relier Addis-Abeba à pratiquement le monde entier », a déclaré M. Da Costa. « Ce faisant, nous estimons fournir à Ethiopian Airlines les outils adéquats pour poursuivre cette forte croissance. »

Il a ajouté qu'Airbus continuerait à collaborer avec Ethiopian Airlines pour lui fournir des appareils, un soutien technique et des solutions opérationnelles afin d'aider la compagnie aérienne à se développer de manière efficace et durable, à mesure que la demande de transport aérien augmente.

La croissance prévue renforcerait encore les ambitions de l'Éthiopie de consolider sa position en tant que plaque tournante majeure de l'aviation africaine, tandis que les infrastructures aéroportuaires prévues devraient offrir une capacité supplémentaire pour soutenir l'expansion à long terme de la compagnie aérienne.