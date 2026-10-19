Ethiopie: Le pays et le Trésor américain réaffirment leur partenariat visant à approfondir les réformes économiques et la coopération bilatérale

19 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La délégation éthiopienne de haut niveau a rencontré Éric Meyer, sous-secrétaire adjoint chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient au ministère américain des Finances, en marge des assemblées annuelles 2026 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale à Bangkok.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par la Banque nationale d'Éthiopie, cette rencontre de haut niveau a porté principalement sur l'exploration de nouvelles pistes de soutien technique et financier, notamment au sein des institutions financières internationales, afin de contribuer à soutenir et à accélérer les réformes économiques en cours en Éthiopie. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans la région.

Au cours de cette réunion, le sous-secrétaire adjoint Meyer a salué l'engagement de l'Éthiopie en faveur des réformes économiques structurelles et a souligné l'attachement constant des États-Unis à un partenariat bilatéral constructif.

Les deux délégations ont conclu la réunion en convenant de maintenir un dialogue régulier et constructif afin de faire progresser leurs objectifs communs de développement et de favoriser la stabilité régionale.

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