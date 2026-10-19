Tunisie: Foot/Ligue 1 (6e journée) - L'US Monastir, l'Etoile et l'AS Marsa réalisent de bons résultats

L'US Monastir, l'Etoile du Sahel et l'AS Marsa ont réalisé la bonne opération de ce dimanche en remportant de précieuses victoires pour le compte de la 6e journée de la Ligue 1 de football professionnel.

Au Stade Mustapha Ben Jannet, les locaux ont décroché trois importants points grâce à un but de Chaïm Jebali (63e) ; infligeant au PS Sakiet Eddaier, nouveau promu et démarrant sur les chapeaux de roues, sa première défaite de la saison. L'US Monastir grimpe ainsi à la 3e place du classement avec 12 points, à égalité avec l'Espérance de Tunis, 2e avec un match en moins.

A Béja, l'Etoile du Sahel a remporté une victoire libératrice face à l'Olympique local (2-1), sa deuxième de la saison, grâce à Oussama Abid (9e minute sur penalty) et Achraf Ben Dhiaf (19e). Les Béjois ont réduit l'écart à la 35e sur un tir du Béninois Ibrahim Ogoulola. En seconde période, Oussama Abid a raté un penalty à la 52e, et l'Ivoirien de l'O. Béja, Alpha Stéphane Sidibé, a écopé d'un carton rouge en fin de match (90+2). L'Etoile monte ainsi à la 10e place avec 5 points et un match en moins (à rejouer contre l'AS Marsa pour le compte de la 4e journée). L'O. Béja est pour sa part avant-dernier avec 2 points et toujours aucune victoire au compteur.

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A la Marsa, les Vert et Jaune ont signé le carton de la journée en marquant trois buts dans les filets de l'ES Métlaoui, inscrits par Firas Aïfia (38e), Nour Mani (45e sur penalty) et Aziz Traïdi (84e) ; une première victoire qui lui permet de grimper à la 12e place avec 5 points en autant de matches, tandis que les Miniers sont 14es avec 3 points.

Et enfin du côté de la banlieue sud de Tunis, le CS Hammam-lif et la JS Omrane se sont neutralisés un but partout. Ouday Belhaj a ouvert le score pour El Omrane en transformant un penalty à la 19e minute, avant que Zied Ben Salem n'égalise pour la Hamhama à la 25e. La rencontre a été marquée par l'expulsion du buteur hammam-lifois quelques minutes après sa réalisation (31e). Le CS Hammam-Lif est 13e du classement général avec 4 points, et la JS Omrane 6e avec 9 points.

Samedi, l'US Ben Guerdane avait battu l'ES Hammam-Sousse (2-0) et pris provisoirement la tête du classement avec 14 points. L'ES Hammam Sousse demeure pour sa part lanterne rouge avec 1 point.

Le reste des rencontres de la 6e journée sera disputé jeudi, en raison de la participation du Club Africain, de l'Espérance de Tunis, du CS Sfaxien et de l'ES Zarzis aux compétitions africaines ce week-end.