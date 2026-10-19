Tunisie: Tunis - « Kharjet El Alam » pour le 199e anniversaire du drapeau

La manifestation « Kharjet El Alam » (La Sortie du Drapeau) a investi, dimanche, l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'occasion du 199e anniversaire de la création du drapeau tunisien, dans un élan visant à raviver la mémoire nationale et à renforcer le sentiment patriotique auprès des jeunes générations.

Parti de la place du Théâtre municipal, le défilé a réuni les Scouts tunisiens, le Croissant-Rouge tunisien, des colonies de vacances ainsi que plusieurs composantes de la société civile. Au rythme des majorettes et des chants patriotiques, les participants ont défilé en arborant les couleurs rouge et blanche du drapeau national, attirant l'attention des passants et des touristes étrangers.

Le défilé s'est achevé par une cérémonie solennelle de levée du drapeau, organisée près de la statue d'Ibn Khaldoun, au son de l'hymne national.

« Cette célébration vise à inculquer l'amour du drapeau et de la patrie aux générations futures et à renouer avec notre histoire », a déclaré à l'agence TAP le président de l'association « Tourathna », Zine El Abidine Belhareth.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que le drapeau tunisien remonte au 20 octobre 1827, sous le règne de Hussein II Bey, avant d'être officiellement adopté en 1831. Il figure parmi les plus anciens drapeaux nationaux au monde, se classant au quatrième rang selon son ancienneté.

À l'approche de la date anniversaire, prévue mardi 20 octobre, Belhareth a appelé les enseignants des écoles primaires, des collèges et des lycées à organiser des cérémonies de salut au drapeau afin de sensibiliser les élèves à l'histoire et à la symbolique de cet emblème national.

Garanti par la Constitution et régi par la loi de 1999, le drapeau tunisien présente un fond rouge orné d'un disque blanc, au centre duquel figurent un croissant et une étoile rouges. Il constitue, depuis près de deux siècles, l'un des symboles majeurs de la souveraineté, de l'identité nationale et de l'indépendance de la Tunisie.