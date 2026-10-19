Tunisie: De l'amitié au partenariat - Le pays et le Japon célèbrent 70 ans de relations

Le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon constitue une étape historique pour consolider les liens d'amitié entre les deux pays et renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, de l'énergie, de la culture et des échanges humains, a souligné l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Tunisie, Saito Jun.

Dans un mot publié à cette occasion sur la page Facebook de l'ambassade, le diplomate nippon a indiqué que les relations tuniso-japonaises reposent sur sept décennies de respect mutuel, de confiance et de coopération, exprimant sa volonté d'élargir les perspectives du partenariat bilatéral afin de répondre aux défis communs et de servir les intérêts des générations futures.

Il a mis l'accent sur les progrès réalisés en matière de coopération économique et de développement, citant notamment le projet de station de dessalement de l'eau de mer de Sfax, inauguré en juin 2026 en présence du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Financé par un prêt concessionnel en yens japonais, ce projet contribue à atténuer la pénurie d'eau dans le sud du pays.

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L'ambassadeur a, en outre, évoqué la contribution des entreprises japonaises aux efforts de la Tunisie en matière de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique, notamment dans le cadre du Mécanisme de crédit conjoint.

A ce propos, il a rappelé que plusieurs infrastructures stratégiques tunisiennes, dont la centrale électrique à cycle combiné de Radès C, bénéficient de technologies japonaises de pointe.

Sur le plan des investissements, Saito Jun a estimé que l'accord de principe conclu en avril 2026 sur un accord bilatéral d'investissement constitue une étape importante pour stimuler les investissements réciproques.

Il a, par ailleurs, salué les compétences des cadres tunisiens employés dans les usines des entreprises japonaises implantées en Tunisie, ainsi que leur professionnalisme et leur engagement.

Sur les plans humain et culturel, l'ambassadeur a insisté sur l'importance des initiatives favorisant le rapprochement entre les deux peuples. Il a salué, à cet égard, le travail accompli par les volontaires japonais de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) auprès des communautés locales, ainsi que la participation de Tunisiens de différentes générations aux initiatives environnementales, à l'instar de la campagne de nettoyage des plages « Blue Santa ».

Il a également souligné le rôle de l'Association d'amitié tuniso-japonaise et des autres associations d'amitié dans le renforcement des relations bilatérales, se félicitant de l'attribution à cette association du Prix du ministre japonais des Affaires étrangères pour l'année 2026, en reconnaissance de ses contributions continues.

Le diplomate a, en outre, évoqué l'essor des arts martiaux japonais en Tunisie, citant notamment les activités de la Ligue tunisienne de kendo.

Dans le domaine sportif, il est revenu sur l'engouement suscité par la rencontre entre les sélections tunisienne et japonaise lors de la Coupe du monde de football, en juin dernier, estimant que l'esprit sportif et le respect mutuel illustrent la capacité du sport à transcender les frontières et à rapprocher les peuples.

À cette occasion, l'ambassadeur a annoncé l'organisation en Tunisie du « Festival du Japon », du 30 octobre au 1er novembre 2026, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cet événement vise à faire découvrir les traditions japonaises et les différentes facettes du Japon moderne, tout en favorisant les échanges culturels et le rapprochement entre Tunisiens et Japonais de toutes les générations.

Revenant sur son expérience en Tunisie depuis sa prise de fonctions en décembre 2025, Saito Jun a rappelé avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, Kaïs Saïed, le 27 mars 2026. Il a indiqué avoir visité 23 des 24 gouvernorats du pays, ce qui lui a permis de découvrir la richesse du patrimoine historique et culturel tunisien ainsi que la diversité de ses paysages naturels.

Il a réaffirmé, à cette occasion, la détermination de l'ambassade du Japon à poursuivre son action, en collaboration avec le peuple tunisien, pour approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines, des affaires et de l'investissement à la culture et aux échanges entre citoyens.