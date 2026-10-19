Soudan: Port-Soudan - Turquie et l'Union euro-arabe de géomatique renforcent la coopération académique

19 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur de Turquie au Soudan a reçu, à Port-Soudan, Dr Haider Al-Sanousi, vice-président de l'Union euro-arabe de géomatique et directeur de son bureau pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

Les échanges ont porté sur plus de 25 ans d'activités de l'Union en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, notamment dans les domaines de l'eau, de l'alimentation, de l'énergie, de la santé, de l'investissement, des technologies, des sciences de la Terre et de l'intelligence artificielle.

Dr Al-Sanousi a plaidé pour un renforcement de la coopération en recherche scientifique et en formation, saluant les facilités accordées par les autorités turques en matière de visas. Il a remis à l'ambassadeur une lettre du président de l'Union, le prof Al-Ayari, le remerciant pour sa compréhension de la situation soudanaise et son soutien aux procédures de visas. L'ambassadeur a annoncé l'octroi d'un visa multiple au vice-président.

De son côté, le diplomate turc a souligné l'importance de la coopération académique, humanitaire, culturelle et de formation entre les deux pays. Il a annoncé une prochaine visite aux universités de Sennar et d'Omdurman islamique, dans le cadre des relations de recherche de l'Union.

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La rencontre s'est achevée par la remise au diplomate turc du titre de « ami honoraire de l'Union en Afrique centrale et orientale ».

Lire l'article original sur SNA.

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