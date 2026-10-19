Soudan: Amjad Farid - Londres appelée à clarifier ses exportations d'armes vers les Émirats

Le conseiller du Conseil souverain Dr Amjad Farid a estimé que l'appel de la Grande-Bretagne à publier le rapport du groupe d'experts sur le Darfour soulève des interrogations sur la cohérence de sa position, alors qu'elle continue d'accorder des licences d'exportation de matériel militaire vers les Émirats arabes unis, pays visé par plusieurs enquêtes l'accusant de soutenir les Forces de soutien rapide.

Dans une publication sur X, il a rappelé que la vice-représentante britannique auprès de l'ONU, Kate Foster, avait demandé au Conseil de sécurité la publication du rapport et un renforcement de la pression sur les acteurs finançant et facilitant la guerre. Selon lui, le document, déposé auprès des membres du Conseil depuis le 13 juillet, comprend un chapitre sur le soutien émirati à la milice, mais sa publication serait entravée par des pressions d'Abou Dhabi.

Le conseiller a également cité une forte hausse des licences britanniques d'exportation vers les Émirats dans la catégorie ML10, couvrant les drones, leurs moteurs et équipements de contrôle : de 4 millions de livres sterling en 2023 à 87 millions en 2024, puis 77 millions en 2025.

Il a demandé si Londres soutiendrait réellement la publication intégrale du rapport, la responsabilisation des réseaux d'armement et une réduction de ces licences, tout en réclamant l'arrêt des flux d'armes vers le Soudan.