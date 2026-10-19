Dans le cadre de sa participation aux travaux de la cinquante-deuxième session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères des États membres de l'Organisation de la Coopération Islamique, qui se tient à Bagdad les 17 et 18 octobre 2026, Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, s'est entretenu avec Berik Aryn , Directeur Général de l'Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire, la rencontre ayant été l'occasion d'échanger les points de vue sur les moyens de renforcer la coopération et d'intensifier les efforts conjoints dans le domaine de la sécurité alimentaire.

À cette occasion, le Ministre a mis en relief les orientations de la Tunisie visant à renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires, à travers le développement du secteur agricole, la bonne gestion des ressources naturelles, le soutien à la recherche scientifique et à l'innovation, ainsi que l'adoption d'approches durables de nature à élever la productivité et à renforcer la capacité des systèmes alimentaires à répondre aux mutations et défis actuels. Il a également confirmé le souci de la Tunisie de s'engager dans les programmes et initiatives y afférents qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, soutenant ainsi ses efforts nationaux pour réaliser la sécurité alimentaire et développer des systèmes agricoles durables.

Il a insisté sur l'importance d'unifier les efforts et de développer les mécanismes de coopération pour faire face aux répercussions croissantes des changements climatiques sur les ressources naturelles et la production agricole, notamment en ce qui concerne la rareté de l'eau et des semences, la dégradation des terres agricoles et l'extension de l'érosion et de la désertification. Il a affirmé, dans ce contexte, la nécessité d'élaborer des stratégies et des plans d'action novateurs, fondés sur l'exploitation de la recherche scientifique et des technologies modernes ainsi que sur l'échange d'expertises et d'expériences, contribuant ainsi à atténuer ces répercussions et à renforcer la capacité d'adaptation et de résilience des systèmes agricoles tout en garantissant la durabilité de la production.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coordination et l'intégration entre l'Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire et les structures spécialisées de la Ligue des États Arabes, de l'Union Africaine et de l'Union Européenne, ainsi que de développer les domaines de coopération et de partenariat de manière à soutenir la réalisation des objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, en particulier l'élimination de la faim, la promotion de la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Elles ont également insisté sur la nécessité de soutenir les chaînes de production, d'approvisionnement et de distribution, et de garantir leur continuité et leur fluidité, renforçant ainsi leur capacité à faire face aux crises et à répondre aux besoins alimentaires des Peuples.

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