Tunisie: Bagdad - Un expert tunisien rejoint l'Instance des droits de l'Homme de l'OCI

La diplomatie tunisienne enregistre un nouveau succès à l'échelle internationale. À l'occasion de la 52ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), organisée les 17 et 18 octobre 2026 à Bagdad, Kamel Ben Hassine a été élu membre de l'Instance permanente indépendante des droits de l'Homme (IPIDH) de l'organisation.Kamel Ben Hassine occupe actuellement le poste de Directeur général des affaires juridiques au ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Un rayonnement international pour les compétences tunisiennes Selon un communiqué publié par la plateforme d'information et de communication du ministère des Affaires étrangères, « Tunisia Info Hub », cette élection vient renforcer la présence des compétences tunisiennes au sein des structures décisionnelles de l'OCI.

Elle consacre également l'engagement continu de la Tunisie en faveur de l'action islamique commune et ses efforts constants pour la promotion et la protection des droits de l'Homme, conformément aux principes et objectifs fondateurs de l'organisation.

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L'Instance permanente indépendante des droits de l'Homme joue un rôle consultatif stratégique auprès du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Elle a pour mission d'analyser les thématiques liées aux droits humains et de formuler des recommandations concrètes, favorisant ainsi la coopération et le partage d'expertises entre les États membres.