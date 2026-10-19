Tunisie: SIAL Paris 2026 - 71 entreprises tunisiennes présentent leurs produits à l'international

La Tunisie participe à la 30e édition du Salon international de l'alimentation SIAL Paris 2026, organisée du 17 au 21 octobre au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, avec 71 entreprises opérant dans 10 secteurs. Cette participation vise à renforcer la présence des produits tunisiens sur les marchés internationaux, à diversifier les exportations et à privilégier les produits à plus forte valeur ajoutée.

Placée sous la supervision du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), dans le cadre du programme national des manifestations commerciales à l'étranger, cette participation constitue la 15e présence tunisienne à ce salon international. Elle vise à développer les partenariats commerciaux, à prospecter de nouveaux marchés et à renforcer les opportunités d'exportation des entreprises tunisiennes.

La délégation tunisienne comprend 61 exposants regroupés dans des pavillons collectifs et 10 exposants individuels. Les produits présentés couvrent notamment l'huile d'olive, les dattes, les conserves, les produits de la mer, les céréales, les pâtes alimentaires, le couscous, les confiseries, les sauces, les épices, les produits biologiques et les produits du terroir.

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Cinq structures sectorielles participent également à l'espace institutionnel du salon, aux côtés du CEPEX. Il s'agit du Groupement des industries de conserves alimentaires, du Groupement interprofessionnel des produits de la pêche, du Centre technique de l'emballage et du conditionnement, du Groupement interprofessionnel des fruits et du Groupement interprofessionnel des dattes.

Miser sur les produits transformés à forte valeur ajoutée

Selon les données du CEPEX, la participation tunisienne ambitionne de passer de l'exportation de matières premières au développement de produits transformés, conditionnés et commercialisés sous des marques. Cette stratégie vise à générer davantage de valeur ajoutée, notamment dans les filières de l'huile d'olive et des dattes.

Les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont atteint 381.200 tonnes entre novembre 2025 et août 2026, pour une valeur de 4,780 milliards de dinars. Elles ont enregistré une hausse de 50,8 % par rapport à la même période de la campagne précédente. Selon les données communiquées, la Tunisie est le premier fournisseur de ce marché en dehors de l'Union européenne.

Les exportations de dattes tunisiennes ont, pour leur part, dépassé 160.000 tonnes durant la campagne 2025-2026, soit une progression de 13,3 %. Les recettes ont franchi le seuil du milliard de dinars, en hausse de 12,2 %.

Les dattes tunisiennes sont commercialisées dans près de 94 marchés. La variété Deglet Nour représente environ 84 % des volumes exportés. La Tunisie occupe également la première place parmi les fournisseurs de dattes de l'Union européenne.

Les exportations agroalimentaires en hausse de 20,8 %

Le secteur des industries agroalimentaires occupe une place importante dans le commerce extérieur tunisien. Il représente 13,3 % des recettes totales des exportations nationales. Au total, 610 entreprises tunisiennes opérant dans ce secteur exportent leurs produits vers 138 marchés.

En 2025, l'Union européenne a absorbé 45,3 % des recettes des exportations agroalimentaires tunisiennes. À fin août 2026, les exportations du secteur ont enregistré une croissance de 20,8 %.

Le programme du SIAL Paris 2026 prévoit des rencontres professionnelles bilatérales entre les entreprises tunisiennes et des importateurs, distributeurs et acheteurs internationaux. Des séances de dégustation, des ateliers culinaires et des journées promotionnelles seront également organisés autour des produits de la mer, des dattes, des conserves, des fruits, des céréales, des pâtes alimentaires, de l'huile d'olive et des produits traditionnels du terroir.

Ces activités doivent contribuer à renforcer la visibilité des produits tunisiens à l'étranger et à élargir leurs débouchés commerciaux sur les marchés internationaux.