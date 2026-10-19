Tunisie: Pourquoi - La banlieue sud et les sangliers « urbains »

Cela dure depuis déjà quelques années, des familles entières de sangliers se baladent, comme s'ils étaient dans leur habitat naturel, dans les villes, entre Hammam-Lif et Ez-zahra.

Sur les réseaux, il ne se passe pas un jour sans qu'un riverain ne publie une vidéo de ces sangliers en train de chercher à manger dans les poubelles ou juste flâner tranquillement dans les rues.

Parfois, en panique face aux stimuli des voitures et des lumières la nuit, ils deviennent vraiment menaçant. Pourtants, aucune mesure pour mettre fin à cette situation n'a été entreprise.