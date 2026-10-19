Tunisie: Bizerte célèbre le malouf - Un octobre musical au coeur du patrimoine tunisien

Le Complexe culturel Cheikh Driss de Bizerte accueille depuis ce samedi 17 octobre 2026 la manifestation « Octobre musical... octobre du malouf », un rendezvous dédié à la musique araboandalouse tunisienne. Organisé en collaboration avec la délégation régionale de la culture, l'événement rend hommage à la mémoire du Cheikh Chouyoukh El Malouf Dinouri Gafsi et à l'oeuvre du grand maître Khémais Ternane, deux figures qui ont façonné l'identité musicale de la région de Bizerte et du pays.

Bizerte, fief du malouf et mémoire vivante

Berceau de grands maîtres et carrefour des influences méditerranéennes, Bizerte s'affirme comme un bastion du malouf, cette musique savante héritée d'AlAndalus. Ici, le malouf est plus qu'un art : c'est une mémoire collective, un langage de raffinement et de fidélité aux racines.

Les clubs Chouyoukh El Malouf et Khémais Ternane perpétuent cette tradition avec ferveur, formant de jeunes musiciens et préservant les noubas et mouachahât qui constituent le socle du répertoire tunisien. Leur engagement illustre la volonté de transmettre un patrimoine vivant, tout en l'ouvrant aux sensibilités contemporaines.

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Les maîtres du patrimoine

Cheikh chouyoukh el malouf Dinouri Gafsi, maître respecté et gardien du malouf bizertin, a consacré sa vie à la transmission orale des chants et des modes anciens. Son enseignement a façonné des générations de musiciens et inspiré la création de troupes déterminées à perpétuer le genre.

Quant à Khémais Ternane, né à Bizerte en 1894, il fut l'un des fondateurs de La Rachidia à Tunis et un artisan de la modernisation du malouf. Son oeuvre, à la croisée de la tradition et de l'innovation, a donné à la musique tunisienne une identité forte et durable, reliant la rigueur du répertoire classique à la sensibilité populaire.

Un programme réaliste et alléchant

L'édition 2026 de « l'Octobre musical... octobre du malouf » déroule un programme qui conjugue hommage, création et transmission. Elle s'est ouverte le samedi 17 octobre à 16h avec le Club Khémais Ternane au Complexe culturel Cheikh Driss, avant de se poursuivre le mardi 20 octobre à 18h avec le spectacle « Alrihla » de Yousri Mokdad au foyer universitaire des étudiantes Zarzouna.

Le vendredi 23 octobre à 17h, le public pourra assister à la représentation «Chajan » de Dhia Maknine, toujours au Complexe Cheikh Driss, tandis que la clôture est prévue le samedi 24 octobre à 16h avec le spectacle jeunesse « Kelmetna ḥorra » au même lieu. Chaque représentation illustre la vitalité du malouf et son dialogue avec les formes contemporaines, prouvant que cet art ancien continue de vibrer dans la Tunisie d'aujourd'hui.

Une célébration de l'identité musicale tunisienne

À travers cette manifestation, Bizerte confirme son rôle de haut-lieu du malouf, où la musique devient un pont entre passé et présent. L'Octobre musical n'est pas seulement un festival : c'est une déclaration d'amour au patrimoine tunisien, une promesse de continuité et de partage. Dans le sillage de Dinouri Gafsi et de Khémais Ternane, la ville fait résonner ses cordes et ses voix pour rappeler que le malouf, loin d'être un vestige, demeure une âme vivante de la culture tunisienne.