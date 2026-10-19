Afrique: Ligue des champions de la CAF - Le onze de départ de l'Espérance de Tunis face à Al-Swehli

L'Espérance sportive de Tunis affronte, ce dimanche 18 octobre 2026, le club libyen d'Al-Swehli au stade de Misrata, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Pablo Franco a opté pour le onze de départ suivant :

Béchir Ben Saïd, Nidhal Laïfi, Mohamed Dräger, Raed Chikhaoui, Hamza Jelassi, Jesús Castillo, Hamza Rafia, Mohamed Haj Mahmoud, Youcef Belaïli, Imed Farraj et Hazem Mastouri.

Les Sang et Or tenteront de décrocher leur qualification pour la phase de groupes de la compétition continentale.