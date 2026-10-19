Tunisie: Ligue des champions/2e tour préliminaire/TP Mazembé-CA (1-1) - Un nul bon à prendre

L'essentiel au bout d'un déplacement maîtrisé chez le TP Mazembe avec un score de 1-1. Rendez-vous est pris lors de la manche retour à Radès pour forcer son destin.

Dans un stade Kamalondo de Lubumbashi incandescent, dans le cadre du second préliminaire de la C1, le Club Africain a ainsi croisé le fer avec le Tout Puissant Mazembe hier, un adversaire rompu aux grandes joutes continentales. 2', les Corbeaux avancent leur bloc et Mujaya tente une percée sans danger pour les Clubistes. 4', un centre de Mujaya pour Kazema qui dévie vers Bingi, mais Mouhib Chamekh intercepte. 10', combinaison entre Bodé et Kazema qui décale vers Mwaungulu qui trouve encore le petit filet à l'entrée de la surface. Vers le quart d'heure de jeu, ni Mwimba, ni encore Diouf, n'arriveront à tromper la vigilance de Chamekh, dernier rempart à la main ferme jusque-là.

Cependant, il n'empêche que les Corbeaux maintiennent une forte pression sur le CA qui garde un calme olympien et sa lucidité jusque-là. A la demi-heure de jeu, Mwaungulu arme sa frappe et décoche une belle frappe repoussée par Chamekh. A force de presser, à la 37', les Corbeaux ouvrent le score d'une tête croisée de Josué Kazema. Premier tournant du match mais le CA va vite réagir. La minute qui suit, le Burkinabé Alain Kanté égalise pour le CA d'une superbe frappe enveloppée et son but résonne comme un premier coup de grâce pour les Corbeaux.

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Résilience clubiste

De retour de pause, quasiment même scénario avec des Corbeaux qui s'installent et poussent, alors que le CA reste ferme sur ses deux rideaux défensifs, tout en se projetant en situation de possession et donc de contre. 52', Nyembo est lancé par Diouf mais son tir n'est pas cadré. 54', Mwamba ajuste et Chamekh qui renvoie. Le ballon revient vers Nyembo qui tergiverse.

Par la suite, vers la demi-heure de jeu, le CA répond par Kinzumbi qui ne fera pas mouche. 89', Mwamba centre vers Fofana qui contrôle de la main et sert Ndongola qui marque. Le but est logiquement annulé et Fofana peut s'estimer heureux de ne pas écoper de carton jaune. On entame le money time et les deux équipes auraient pu prendre l'avantage, mais au final, le CA s'en sort à bon compte. En déplacement, l'essentiel est assuré en attendant le match retour.

CA : Mouhib Chamekh, Ghaith Zaalouni, Mamadou Diatta, Ismaila Simpara, Houssem Ben Ali, Alla Kanté, Saidou Khan, Ryan Tetego (Bouguerra), Ossama Elsharimi(Zaddem), Philippe Kinzumbi (Khadhraoui), Taddeus Nkeng.