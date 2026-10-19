Au Kenya, quatre nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés, samedi 17 octobre 2026. Cela porte à sept le nombre total de cas enregistrés dans le pays, depuis début octobre, date de l'apparition du virus au Kenya. Pour l'instant, seule une personne est décédée.

Parmi les quatre nouveaux malades, on trouve un homme, membre de la famille du premier cas détecté, ce Kenyan rentré de la République démocratique du Congo, le 3 octobre, et qui est décédé 48 heures après son retour. Les trois autres nouveaux malades sont des personnels soignants, qui s'étaient occupés de ce patient initial et qui ont été à leur tour mis en quarantaine.

Isolation immédiate

Ces quatre personnes « ont développé de la fièvre » et ont été immédiatement isolées avant d'être de nouveau testées positives, ont indiqué les autorités Kenyanes. Dans un communiqué, le ministère de la Santé du Kenya s'est voulu rassurant, indiquant que les risques pour le public sont faibles.

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Le pays reste ouvert

Et qu'il n'y a aucune preuve d'une transmission du virus à la communauté. Au total, 128 cas contacts sur les 130 répertoriés ont été mis en quarantaine. Le ministère ajoute que le Kenya reste ouvert, qu'il n'y a pas de restrictions sur les voyages, les échanges commerciaux et les rassemblement publics.